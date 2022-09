Monreal niega comprometer votos para rechazar GN

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal afirmó que no comprometió voto alguno de rechazo a las reformas a la Guardia Nacional y electoral en las negociaciones que mantuvo con los grupos parlamentarios de oposición para impulsarlo a la presidencia de la Mesa Directiva.

En entrevista, el jefe de la bancada morenista sostiene que no incumplió acuerdos con las bancadas opositoras, como ha señalado el panista Damián Zepeda.

Según la versión del exdirigente panista, el acuerdo de la oposición con Monreal para impulsarlo a la presidencia de la Mesa Directiva, comprendía el freno a la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional y a la reforma electoral.

-¿Por qué se tiene la impresión de que dejó colgada de la brocha a la oposición?

"No, la respeto y no hay ninguna de esas situaciones. La política no es, se va haciendo, y tenemos mucho que construir. Y con ellos sólo tengo respeto y agradecimiento por haber depositado un voto en mi favor".

-¿Qué va a pasar el martes con la discusión en el Senado de la Guardia Nacional?

"No lo sé. Hoy se anuncia que pasará (en San Lázaro). No quiero adelantar vísperas. Vamos a dialogar. Ese es uno de los temas que tenemos que dialogar".

-Damián Zepeda dice que uno de los acuerdos era echar para atrás esa reforma en el Senado.

"No, no es cierto. Eso sí es totalmente inexacto. Yo nunca podría comprometerme a eso porque ni siquiera sabemos el contenido de la misma".

"Nunca comprometo votos por leyes anticipadamente; lo que siempre hago es comprometerme con mecanismos de diálogo, de apertura y de transparencia. Eso es lo que hago siempre, nunca comprometo votos. No podría hacerlo, porque eso depende del grupo parlamentario".

-¿No le quedó mal a la oposición?

"No, yo me siento tranquilo. Lo único que hice es procurar reforzar la unidad de Morena y los aliados".

-Le hubiera gustado llegar a la Mesa Directiva

"No, porque yo voté por Alejandro Armenta e impulsamos en la plenaria el voto por Alejandro Armenta. Además, si soy presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría y que Armenta es un parlamentario que tiene buenas formas conmigo, por qué tendría yo que sustituirlo".

-Pero le dieron 52 votos...

"Y lo agradezco".

"Lo que sostengo en la Junta de Coordinación Política siempre se honra... y yo conversé con todos los coordinadores. Tengo una relación permanente con los partidos políticos pero nunca describo y nunca doy a conocer lo que platicamos, porque no soy indiscreto y porque no puedo deshonrar la palabra".

"Lo que sí puedo decir es que siempre tenemos posibilidades de acuerdos y siempre se honran; entonces tengo respeto por todos los partidos y lo que interesa es mantener esa relación de confianza con ellos, porque nos quedan dos años de trabajo intenso y de trabajo tenso, así es como se dio. Por no faltar a la confianza, no doy a conocer acuerdos".

-¿Por qué no llegó a la presidencia?

"Porque la mayoría decidió que fuera Alejandro Armenta, pero hay temas en los que hay que mantener la coincidencia... pero me enaltecen los 52 votos que se emitieron, su respaldo lo agradezco y valoro bastante".

"La mayoría legislativa, en este caso Morena, se reagrupó y los dos votos que faltaban vinieron de fuera, uno de ellos de Mónica Fernández, eran 60 se lograron dos más y creo que es demuestra una decisión política que genera confianza en el grupo y quiero mantener la confianza de la oposición".

-¿Por qué Damián Zepeda dice que no cumplió los acuerdos?

"Lo respeto, lo respeto. Nunca estuvo, yo nunca platiqué con él, y respeto a Damián es un buen parlamentario. No sé qué le dijeron, pero yo nunca platiqué con él, él nunca estuvo en las reuniones, Julen (Rementería, el coordinador de la bancada) sí estuvo y tengo muy clara su congruencia".

-Damián dice que Julen le informó a la bancada del PAN de todos los acuerdos.

"Ah, no lo sé, tendría que aclararlo con él, pero con Damián nunca se tuvo conversación".

-¿Usted no incumplió?

"No, de ninguna manera. Creo que fue un gesto de buena fe. Fue una actitud genuina para fortalecer la autonomía del Congreso, y para lograr que el Senado se erija en un auténtico órgano de control parlamentario, como la Constitución lo señala.

"No creo que haya, abajo o entre líneas o tras cortinas de teatro, una actitud perversa o de mala fe: creo que fue un auténtico y genuino gesto. Buscar que el órganos legislativo se convierta en un órgano autónomo de control parlamentario.

"Yo quiero mantener una buena relación, de Damián tengo una buena opinión. Es un parlamentario consumado".

-Además de llevarlo a la presidencia, ¿qué otros acuerdos había?

"El acuerdo es construir consensos en las reformas constitucionales y legales. Mucho diálogo, bastante diálogo y apertura en el Senado. No cerrarse y no excluir ni a la oposición ni a las minorías".