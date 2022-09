'Si Monreal pactó, no creo que le hagan caso', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree que el senador morenista Ricardo Monreal haya pactado con la oposición para frenar reforma a la Guardia Nacional y en caso de que sí, considere que no le hará caso a los legisladores.

"No lo creo porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás , porque ya también no son tiempos aquellos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio", afirmó en conferencia mañanera.

PUBLICIDAD

"No creo y además si lo hizo no creo que le hagan caso los senadores en general, yo no hablo solo de los de Morena, si los senadores sonrepresentantes de las entidades, tienen criterio, representan a los ciudadanos, esto cambió, pero como dicen los abogados de que rechazan la reforma, nosotros estamos cumpliendo".

El mandatario insistió en que defenderá la iniciativa con el fin de que no se corrompa a la Guardia Nacional.

"Puede salir así (sin que sea preferente), es algo que voy a defender como lo estoy haciendo ahora, no es autoritarismo, no es militarizar, es cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la Policía Federal ¿Acaso sucedió hace un siglo, hace medio siglo? corporación principal para garantizar la seguridad pública en México, eso es lo que me importa", apuntó.

El acuerdo que la oposición en el Senado había alcanzado con el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, para empujarlo a la presidencia de la Mesa Directiva, comprendía que se evitara la aprobación de leyes como las secundarias de la Guardia Nacional y las de la reforma electoral, según el senador panista Damián Zepeda.