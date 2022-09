Exhiben en mañanera a jueces que liberaron a acusados

Ciudad de México.- El subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía exhibió en la mañanera los nombres de jueces que no han vinculado a proceso a presuntos delincuentes y así han quedado en libertad, a pesar de que el miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no los divulgarían para no humillarlos.

En la presentación del apartado Cero Impunidad en la mañanera, Mejía dedicó un capítulo a los jueces y comenzó a enumerar casos con sus nombres.

En el caso de "Montadeudas", señaló a Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien admitió juicios de amparo otorgando suspensiones provisionales y definitivas a personas y despachos.

Señaló a Viviana Judith Juárez Vázquez, jueza quinta de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California, quien en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas, con armas de uso exclusivo del Ejército, determinó que era ilegal la detención y les concedió la libertad.

El juez de control Sergio Rodarte Oliva, en Zacatecas, decretó la no vinculación a proceso, ordenando la inmediata libertad de Rafael 'N', alias "El Fantasma", secuestrador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El juez de Control Carlos Gallegos Arellano dejó en libertad tras no vincular a proceso penal a Edwin Omar 'N', alias 'Minimix' y/o "El Mini", quien presuntamente participó en el asesinato de Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la FGE en Colima.

El juez Marco Antonio Ordorica Ortega, titular del juzgado 2 de lo penal en el Distrito Judicial de Bravos, con sede en Chilpancingo, Guerrero, dictó sentencia absolutoria en al menos dos procesos por el delito de secuestro.

Daniel Hernández George, juez de control de Tlaxcala, determinó no vincular a proceso a tres personas involucradas en el delito de secuestro y dos más vinculados en el delito de trata de personas y se les permitió libertad inmediata. Los liberados eran parte de la banda de "Los Lucio", dedicada al secuestro en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La jueza Paulina Irais Medina Manzano, jueza de control del juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Guanajuato, decretó la no vinculación a proceso de la madre de José Antonio 'N', "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y cuatro personas más detenidas en un operativo.

El miércoles 31 de agosto, AMLO había dicho que daría expedientes a la Corte para que viera la importancia de no quitar la prisión oficiosa, pero que el documento no incluiría nombres de los jueces para no humillarlos, porque es un tema fuerte.

Acusa SSPC: sin prisión oficiosa abrirán puerta a criminales

El subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía indicó que si la Suprema Corte de Justicia decide eliminar la prisión preventiva oficiosa, se abrirá la puerta a presuntos delincuentes y podrían ser excarcelados.

"Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos, no sólo se volvería a la puerta giratoria, sino que podemos hablar de una puerta abierta, porque los delincuentes hoy sujetos a proceso podrían ser excarcelados", indicó.

Prisión oficiosa se avaló por Creel, Cortés, Murillo, Alito...

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Mejía exhibieron a los legisladores que aprobaron la prisión preventiva oficiosa en 2008, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Entre los diputados del PAN que avalaron la prisión preventiva estuvo Maru Campos, actual Gobernadora de Chihuahua.

En el caso de los senadores, del PAN estuvieron Marko Cortés, actual líder del PAN; Santiago Creel, actual presidente de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, actual senador del llamado Grupo Plural; y Guillermo Padres, ex Gobernador que estuvo preso en el Reclusorio Oriente.

Por el PRI, avalaron Manlio Fabio Beltrones; Pedro Joaquín Coldwell; Francisco Labastida; Jesús Murillo Karam, ex titular de PGR y actualmente preso; y Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del tricolor e indagado por la Fiscalía de Campeche.

Ejecutivo afirma que SCJN no puede eliminar prisión oficiosa

El Poder Ejecutivo, en voz del subsecretario Mejía, aseguró que la Corte puede invalidar leyes, pero no un artículo de la Constitución.

"Si la Corte determinara invalidar un artículo constitucional, sería la primera vez en la historia del País que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida. Sólo puede invalidar leyes que atentan contra la Constitución", afirmó.

"El único que puede reformar la Constitución es el constituyente permanente. La Corte no puede legislar, invalidar o inaplicar ningún artículo de la Constitución".