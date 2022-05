Ciudad Juárez— Tras la aprobación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del uso de emergencia de la vacuna CanSino contra Covid-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) agregaron la fórmula a las vacunas aceptadas para ingresar a Estados Unidos, pero como serie de dos dosis; sin embargo, en México solo se aplicó una dosis a los maestros.

La vacuna aceptada como dosis única por el vecino país es la fórmula Janssen de Johnson & Johnson, mientras que como serie de dos dosis están aceptadas las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxina, Coviescudo, BIBP/Sinopharm, Sinovac, Novavax, Covovax y CanSinoBIO.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Chihuahua 62 mil 734 docentes fueron vacunados con la fórmula CanSino, de origen chino, 18 mil 870 de ellos en esta frontera; aproximadamente 3 mil de los cuales se volvieron a vacunar con otras fórmulas durante las jornadas de vacunación de rezagados.

El refuerzo que les fue aplicado a los maestros en esta frontera fue la fórmula Moderna, la cual requiere también la aplicación de dos dosis para que Estados Unidos permita el ingreso de quienes las recibieron, 14 días después de su aplicación.

“Si no cumple con estos requisitos, no se le considera completamente vacunado. No se necesita una dosis de refuerzo para cumplir con este requisito. Una persona que recibió solo una dosis de una serie aceptada de dos dosis y se recuperó de Covid-19 no cumple con esta definición y, por lo tanto, no se considera completamente vacunada para viajar a los Estados Unidos”, señala CDC a través de su página oficial.