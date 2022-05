‘Jamás ha fallado ante la ley’: colegas de doctora detenida por muerte de paciente

Ciudad Juárez.— A 10 días de la detención de la doctora Judith H. A., el viernes 13 de mayo, por una presunta negligencia, ayer sus colegas solicitaron al frente del Hospital General, ubicado sobre el Paseo Triunfo de la República, su pronta liberación. Externaron que debe dejarse de criminalizar el acto médico, ya que, aseveraron, ningún profesional actúa con dolo en sus pacientes y por ello exigieron al unísono “Justicia a la doctora”.

Con un guante quirúrgico sobre su mano derecha, un grupo de personas cercanas a la arrestada pidió al fiscal Roberto Fierro Duarte que no se trate como una delincuente a la médica, quien, custodiada, está siendo atendida en el nosocomio del Estado tras sufrir una crisis durante su arresto por su supuesta participación en un procedimiento que dio muerte a una mujer debido a reacción alérgica a la anestesia.

‘Jamás ha fallado ante la ley’

“Le hemos pedido al fiscal que nos permita acercarnos. Su asistente particular, el licenciado Vázquez, nos negó el acercamiento, no nos quiso dar información. La doctora es un ejemplo como galena en la sociedad, aparte de ser altruista y un gran médico, jamás ha fallado ante la ley”, expuso uno de los participantes. Asimismo, otra señaló que es una injusticia.

Externó que lo que se busca es que a la privada legalmente de su libertad se le dé el seguimiento adecuado. “La tienen incomunicada”, expuso la compañera, y señaló que el gremio al que pertenece está profundamente ofendido y preocupado por la situación. El pasado lunes 16 del mes en curso, el abogado Antonio Juárez Navarro, representante legal de Judith H.A, dijo que ella no tuvo participación en el acto.

“(En 2018) La paciente quería una rinoplastia y cambio, aparentemente, de implantes mamarios, que ella (Judith) no puede hacer. Tras ser valorada por anestesiología, otorrino y cirugía plástica, se decide que la paciente sí es candidata y se pasa a cirugía y la doctora entra como ayudante”, narró el abogado. Enfatizó que la operación no se llevó a cabo y su clienta no intervino en ésta.