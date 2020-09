‘Un día sin saber nada de ti es lo más cruel de la vida’

Ciudad Juárez— El llanto es silencioso, la sonrisa fingida, la mirada se dirige a todos queriendo encontrar el rostro del ser querido. Ése es el sentir de la madre de Brayan Javier Vázquez, desaparecido en septiembre del 2018 en esta ciudad.

La búsqueda de su hijo la condujo a la red social Facebook, donde creó la página Desaparecidos de Ciudad Juárez, que difunde las pesquisas de personas reportadas como ausentes, explica la madre de familia, que pide anonimato.

Pesquisas o fotografías de bebés, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, han sido compartidas en esta página que se está convirtiendo en un punto de partida para aquellas familias que atraviesan por el trance de buscar a un ser querido.

En Juárez la desaparición de personas va en permanente aumento: tan sólo en los últimos cinco meses se observa un incremento permanente. Los datos oficiales proporcionados por el fiscal de Distrito Norte, Jorge Nava López, indican que de enero a septiembre fueron reportadas como desaparecidas 449 personas en esta frontera, de las cuales 254 fueron localizadas.

Para Nava López, la mayor parte de los reportes por ausencia son dados de baja al localizar a las personas con vida.

“Son personas que se ausentan de sus domicilios, sobre todo menores de edad o adultos mayores, que son encontrados antes de las 72 horas o de iniciar los protocolos que establece la ley”, explicó.

El fiscal sostuvo que la mayor parte de esos reportes es atribuida a descuidos de los padres de familia o de las personas que están a cargo del cuidado de los adultos mayores.

“Es un número muy bajo de reportes por ausencia o extravío que aún están vigentes”, sostuvo.

Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario.

Los datos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que 213 de las víctimas siguen sin ser localizadas.

Las cifras oficiales más recientes que entregó la FGE y que corresponden sólo de mayo a septiembre establecen que durante esos cinco meses fueron registradas 242 desapariciones.

De ese total 123 personas fueron localizadas: 83 con vida y 34 víctimas más habían sido asesinadas mientras se encontraban privadas de su libertad. Además sus cuerpos fueron desechados por los asesinos en diferentes puntos de la ciudad.

Los ausentes

José Manuel Madrid Canales acudió a la zona Centro el pasado 12 de julio, tenía un celular en venta y lo entregaría a un hombre con el que quedó de verse en el primer cuadro de la ciudad. Nadie lo volvió a ver.

Luz María, madre de José, ha difundido la pesquisa de su hijo en decenas de grupos de la red social Facebook. Es en su cuenta personal donde la madre narra la agonía vivida.

“Hoy –12 de septiembre– hace dos meses que no sé nada de ti mi vida, que me quitaron las ganas de vivir, que me arrebataron mi felicidad. No sé si has sufrido, si has pasado hambre, dolor y hasta frío pues ibas en short… te extraño tanto, me haces tanta falta. Por qué Dios me habrá dado este cruel castigo. A diario le pido que me dé la dicha de volver a reír juntos, que me digas ‘échele cruz break’ (sic)”, comparte la madre de familia.

“Ay, mi niño, me duele hasta respirar, un día sin saber nada de ti es lo más cruel de la vida, te necesito mi’jo, espero no me hayas dejado, que pueda volver a verte, que Dios por favor solo toque el corazón de alguien que sepa algo o toque el corazón de el mismo Manuel Ferrel y sólo me diga qué pasó ese maldito día. Por favor no sea inhumano recuerde que pagamos todo, no haga su factura más pesada y dígame dónde encontrar a mijo por el amor de Dios”, implora la madre.

Entre las personas que comparte la página se encuentran migrantes de nacionalidad mexicana y extranjera que fueron deportados de Estados Unidos. Otros que buscaban ingresar a ese país por la zona del Valle de Juárez y que no respondieron más a sus teléfonos.

Recientemente la FGE realizó un rastreo de búsqueda en ese sector fronterizo y lograron asegurar tres osamentas.

Los restos humanos se encuentran bajo estudios médicos y forenses.

“Se lograron recuperar dos individuos en reducción esquelética y uno más en un radio disperso de aproximadamente 10 metros. Una vez que terminen los antropólogos este trabajo podremos afirman que se trata de tres individuos”, dijo el fiscal.

El Valle ha sido considerado como uno de los más grandes panteones clandestinos a norte del país.

lsosa@redaccion.diario.com.mx