Suma ciclorruta más quejas

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Las multas a los conductores que estacionan sus autos en los espacios destinados a la ciclovía no se pueden aplicar debido a que estas obras están en proceso y todavía no se entregan al Municipio, indicó el vocero de la Coordinación de Seguridad Vial, José Sánchez.

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc denunciaron este sábado que desde la calle Texcoco y hasta la avenida Insurgentes se pintó el carril para los usuarios de la ciclovía, pero no se han puesto los vialetones, y vecinos y comerciantes, e inclusive simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), se estacionan sobre la banqueta y en el espacio destinado para aquellas personas que usan bicicletas.

“Es un desorden, eliminaron un carril, ahora todos se estacionan a media calle, en la banqueta, donde quieren, y todo es por la terquedad del Gobierno en gastar dinero a lo tonto”, comentó Sara Galicia.

El vocero de Seguridad Vial dijo que como la obra todavía no está terminada, no hay señalización, y por ello no se puede multar a quienes se estacionan en el carril destinado a los ciclistas.

“Debe estar terminada la obra con señalización y todo, para que también la ciudadanía tenga claro que no debe estacionarse en esa zona”, expuso Sánchez.

Detallo que antes de realizar sanciones o actos de molestia por los agentes de Seguridad Vial la ciclopista debe tener los letreros restrictivos, los vialetones y la obra se debe socializar. “Pero sí invitamos a la comunidad a evitar estacionarse en esas zonas como parte de la cultura vial”, manifestó el portavoz.

Aplauden ciclistas

Ricardo, quien desde hace tres años usa la bicicleta diariamente como medio de transporte de su casa al trabajo, asegura que la construcción de las ciclovías en la ciudad es positiva debido a que no existe una cultura de respeto por parte de los automovilistas a quienes usan una bicicleta en la ciudad.

“Estos tres años he visto que los carros no nos tienen el más mínimo respeto, nos echan los carros, nos ven como un enemigo. Con las ciclovías, aunque son muy poquitas en la ciudad, debería haber más, me siento bien tranquilo y para mí es una de las mejores cosas que pudieron haber hecho”, mencionó.

Consideró que a las personas no se les debería otorgar la licencia de conducir como un trámite si no conoce el reglamento de Tránsito, en donde se indica que un ciclista tiene derecho a usar un carril dentro de la pirámide de movilidad.

“De hecho una bicicleta debe ir en medio de su carril al circular por las calles donde no haya ciclovía, simplemente en un carril debe ir a la mitad porque si yo me voy pegadito a la orilla los carros no te rebasan y te pasan muy pegadito. He tenido muchos conflictos, nunca he tenido un atropello o un golpe pero sí he tenido compañeros que han sido atropellados”, detalló.

