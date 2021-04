Denuncian que CEDH mantiene en el olvido expedientes

Omar Morales

El Diario de Juárez

Activistas sociales que encabezan diferentes causas clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al asegurar que no los representa debido a que, pese a la cantidad de quejas han interpuesto contra instituciones de las que han sufrido vejaciones, no ha hecho nada para defenderlos.

Una de las personas que participó es Luz Rico, abuela del niño de dos años que en febrero pasado fue asesinado por la pareja sentimental de su hija en el estado de Sonora.

La mujer aseguró que desde un año antes de que ocurriera el crimen acudió ante el DIF estatal para manifestar que su hija era violentada por su pareja y que temía por la integridad de su nieto, sin embargo no le prestaron atención y la enviaron a la Fiscalía General del Estado donde desde la puerta no la recibieron al mencionarle que esa no era la instancia indicada.

“Fui hasta Chihuahua al DIF estatal y solo me mandaron al Centro de Justicia para la Mujer donde me dieron una cátedra feminista y yo lo que buscaba era proteger a mi nieto”, expresó.

Dijo que tras la muerte del menor, en el DIF sólo despidieron a Vanesa Manríquez, la persona que llevó su caso y que no la atendió pero que esto no es suficiente porque como institución no se castigó.

“En qué idioma tenemos que hablar para que seamos escuchados, cuándo un niño va a ser tan importante”, dijo.

También participó Yolanda Miranda quien aseguró que el gobernador del estado Javier Corral se aprovechó de la madre de ella de 90 años de edad para despojarla de su casa por una mínima cantidad de dinero.

“A mí me indigna cómo encontré a mi mamá, el gobernador se aprovechó de su vicio que es el juego”, expresó.

Acudieron además madres de niños con alguna discapacidad quienes aseguraron que ante la discriminación y malos tratos que han recibido en las escuelas, la CEDH no ha hecho nada pese a existir quejas.

Por su parte, integrantes de la comunidad Trans denunciaron que constantemente son víctimas de abusos por parte de corporaciones policiacas sin que Derechos Humanos haga nada.

Acudieron también José Luis Castillo padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida desde hace 12 años, y representantes de mujeres indígenas.

Tras la protesta, fueron atendidos por el visitador titular de la CEDH, Eduardo Sáenz Frías, quien dijo que cada uno de los expedientes se sigue de manera puntual, sin embargo los inconformes aseguraron que acudirán ante instancias nacionales.

Posteriormente colocaron en la entrada cinta roja como la que se usa para delimitar escenas de crimen.