Piden no ignorar el maltrato animal

Defensores de los derechos de los animales exhortaron a la comunidad juarense a cuidar más a los perros y no someterlos a hechos de violencia, así como a no abandonarlos en las calles o parques por distintos rumbos de la ciudad.

“Días atrás encontramos el caso de un perro de raza mediana al que colgaron en una barda hasta provocarle la muerte, pero desafortunadamente no supimos quién es el responsable para denunciarlo”, dijo Alejandro Mondragón, de la asociación canina Colitas Felices.

Incluso, comentó, “las imágenes de este perro fueron divulgadas por la persona o personas que lo mataron, algo que no es nada agradable ver; de acuerdo a comentarios sobre este caso, al pobre animal lo colgaron vivo y lo dejaron ahí hasta que murió asfixiado, luego de un largo sufrimiento”.

“No me deja de parecer increíble cómo una persona es capaz siquiera de pensar en algo así, hacerlo en la vía pública, además a plena vista del día, y peor aún, cómo puede haber gente que está viendo la situación y no haga nada para evitarlo”, expresó.

“No tengo palabras suficientes para expresar todo lo que siento, sólo sé que como humanos, nunca vamos a merecer a los perros, que son nobles y nos protegen”, dijo el defensor de los derechos de los animales.

“La gente debe tomar conciencia del trato que se les da a los perros, desafortunadamente no sabemos quién mató a ese animalito, pues de saberlo, se le debe denunciar ante las autoridades correspondientes para que reciba el castigo que se merece”, enfatizó.

Ante este tipo de situaciones, dijo Mondragón, quienes trabajamos para cuidar a los canes, hacemos un llamado a la responsabilidad de la sociedad para evitar los hechos de violencia contra los que no tienen voz.

“Cuando alguien vea que están maltratando a un perro, un gato, o cualquier especie de animal, debe denunciar el hecho, pues además de que existe una ley que los protege, también como humanos debemos evitar que los maltraten, o lo que es peor, que los maten”, dijo el coordinador de Colitas Felices.

“Cuando un ser humano es capaz de cometer esta crueldad contra un animal indefenso, es de tenerle miedo, porque esto significa que es capaz de todo; cómo lo educaron en su casa, qué le enseñaron, tal vez nada de tener compasión o amor a los seres vivos”, dijo Juliana, también integrante de Colitas Felices, al comentar sobre este caso.

Actualmente en el Departamento de Bienestar Animal, dependiente de la Dirección de Ecología del Gobierno municipal, se reciben un promedio de 80 denuncias diarias por maltrato animal, pero no todas son relacionadas a la violencia extrema contra las mascotas: el 97 por ciento de los casos son cuestiones de omisión de cuidados, dijo la titular de la dependencia, Margarita Peña Pérez.

Entre estas quejas están casos de que el animal está expuesto al sol y no tiene agua; en invierno, que no tiene con qué cubrirse, o que se encuentra enfermo y no lo atienden, entre otros factores que afectan el bienestar de la mascota, comentó.

Ciudadanía es más consciente

Dijo que el conocer sobre más casos de violencia extrema contra los animales, principalmente perros y gatos, no es porque este tipo de hechos hayan aumentado en la ciudad, sino lo que ocurre es que aumentan los casos de denuncias, ya que la ciudadanía es más consciente de que esas situaciones no deben ocurrir y las hacen públicas; está aumentando la cultura de la denuncia.

“Para la Dirección de Ecología y para la Fiscalía General del Estado, es importante que los casos de maltrato animal sean denunciados, ya que sólo así se puede investigar y castigar a los responsables de esos hechos”, señaló.

La funcionaria municipal consideró que una persona que mata un animal tiene problemas con su carácter para controlar la ira, y es factible que pueda ser agresivo con las personas, con alguien de la familia o vecinos, por eso se le debe denunciar cuando agrede a un ser vivo.

Comentó que la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua establece castigos de hasta dos años de prisión para quien maltrata un animal.

Abandonar también es maltrato

Los defensores de los derechos animales señalaron que dejar perros y gatos abandonados en las calles también es maltrato, y cada vez son más las personas que los están abandonando en las calles por distintos rumbos de Ciudad Juárez, entre ellos hembras con crías.

Hay quienes afirman que es consecuencia de la situación económica que están pasando las familias, pero también la falta de responsabilidad al no buscar la forma de mantener a sus mascotas o dejarlas con quien las cuide, señalaron los activistas.

“Al aceptar a una mascota para la casa, se adquiere un compromiso de atenderlas como seres vivos que son, por eso se debe hacer un esfuerzo por alimentarlos o entregarlos a alguien que los cuide, pero no dejarlos en las calles”, dijo Guadalupe Grado Nem, directora de la asociación canina Patitas Mojadas.

Guadalupe dijo que con frecuencia les llaman a la asociación para decirles que no pueden mantener a las mascotas y piden recomendación de qué hacer con ellas, pero no siempre atienden la sugerencia de que las cuiden y en su lugar las abandonan.

De acuerdo a la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, el dueño de una mascota está obligado a brindar un trato respetuoso a todo animal, al que le debe proporcionar un recipiente para comida y otro para agua, tomando en cuenta la cantidad de alimento necesario según la especie, raza y tamaño.

Además, le debe brindar la atención veterinaria que lo mantenga en una condición saludable y no represente un reservorio de parásitos que se transmitan a otros animales o personas.

También tiene que mantener en condiciones higiénicas al animal y su área de estancia, además se debe colocar al animal una correa o cualquier otro medio de control al transitar en vía pública o en parques, así como recoger sus desechos.

