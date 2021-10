Son apoyo en el duelo gestacional

Ciudad Juárez.- Sobre las manos de una doctora, Gabriela Gutiérrez miró por unos segundos los pequeños cuerpos de sus gemelos que aún permanecían al interior de su bolsa amniótica, esa fue la primera y la última vez que los vio porque cuando el corazón de ambos se detuvo y fueron extraídos por medio de una cesárea, el hospital los desechó.

Sucedió el 19 de abril de 2017 y con el pasar de los años no sólo continúa vigente el dolor por la pérdida, sino también la incomprensión ante la apatía del sistema de salud: durante un ultrasonido supo que sus hijos habían muerto, pero no se le explicó el motivo, y tuvo que cargar con ellos durante varios días hasta que se intentó inducirle el parto.

Con el objetivo de concientizar sobre el duelo que enfrentan las mujeres después de perder a sus hijos durante el período de gestación o al nacer, a partir de ayer 15 de octubre cada año se conmemorará en Ciudad Juárez el Día Mundial de la Concientización sobre Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, convirtiéndose en el primer municipio a nivel nacional.

“Mientras me hacía el ultrasonido me dijo ‘mire, el corazón de su bebé no late’, yo me quedé sorprendida, y luego preguntó ‘¿son dos, verdad?’, le dije que sí, que eran gemelos, entonces dijo ‘pues ninguno de los dos late, así que te vamos a hacer un legrado’. Y lo dijo así, como si fuera cualquier cosa”, contó Gabriela.

Pasaron tres días para que se intentara hacerla entrar en labores de parto, luego fueron doce horas de dolor y, a pesar de los esfuerzos, Gabriela no pudo dar a luz, por lo que minutos antes de la medianoche le practicaron una cesárea y fue entonces cuando pidió a la doctora en turno que le mostrara a sus gemelos: “cabían en sus manos, estaban chiquitos y en forma de cucharita”, recordó.

Después se los llevaron y no supo qué pasó con ellos, tampoco se le explicó la causa de muerte e incluso se le negó el recibir terapia psicológica. “Cuando fui a quitarme los puntos pedí que me ayudaran porque me sentía deprimida, pero el doctor me preguntó que si tenía más hijos y como le dije que sí me dijo que esa era mi cura”, contó.

A nivel mundial una de cada cuatro mujeres enfrenta muerte gestacional, perinatal y neonatal: la muerte gestacional ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el vientre de su madre, la perinatal sucede cuando alcanza las 28 semanas e inclusive después de nacer y superar la primera semana de vida y, finalmente, si el bebé muere durante los 28 días siguientes de nacer ocurre lo que se conoce como muerte neonatal, explicó Daphne Santana Fernández, directora de Salud Municipal.

‘Mi angelito estrella’

Gabriela encontró una forma de sanar la muerte de sus hijos con la ayuda de la asociación civil Grupo de Apoyo “Mi angelito estrella” que en el 2017 creó Paola Benítez, de 38 años, después de vivir la pérdida de su hijo a los 6 meses de embarazo y comprender que merecía que se le explicara lo que había sucedido, que se le brindara apoyo y, sobre todo, que se le entregara el cuerpo de su hijo.

“Nuestros bebés han fallecido en etapa gestacional, perinatal y neonatal y la mayoría de ellos ha sido tratados como desecho patológico, lo que nosotros queremos hacer con este movimiento es que se considere en todas las áreas de salud que es importante el trato empático, evitar la violencia obstétrica, evitar la revictimización hacia la mujer en este tema, porque estamos viviendo un duelo”, dijo Paola ayer, en el marco del Día Mundial de la Concientización.

Al igual que Gabriela, Paola aún recuerda lo sucedido: el 7 de octubre del 2015, cada vez que al otro lado de su habitación resonaba el llanto de un bebé recién nacido despertaba asustada creyendo que todo había sido una pesadilla, que su bebé no había muerto antes de nacer, que no le habían practicado un legrado y que no estaba en una sala de maternidad rodeada de otras mujeres acompañadas de sus hijos.

“No hay estadísticas porque de la semana 12 de gestación hacia abajo no se registran estas muertes, de la semana 13 de gestación en adelante o con un peso de 500 gramos en adelante ya se pueden registrar, pero aun así algunas muertes siguen quedando al criterio del médico y mientras no se haga un certificado de defunción fetal nosotros no podemos recuperar a nuestro bebé”, explicó Paola.

Se ayudan entre todas

En el Grupo de Apoyo “Mi angelito estrella” Paola y cada uno de sus miembros apoyan a otras mujeres que sufrieron la muerte de su hijo durante el período gestacional, perinatal y neonatal, realizan actividades terapéuticas en grupo, se comparten información y buscan a otras mujeres por la misma situación con el objetivo de hacerles saber que no son las únicas y que merecen ayuda.

Entre las actividades que se realizaron ayer, a las 5:45 se encendieron con luces de color azul y rosa las fuentes danzarinas del Parque Central, además a las 6:45 de la tarde también se encendió la equis de la Plaza de la Mexicanidad y el edificio de Presidencia, y hoy habrá una caravana que partirá del kilómetro 20 al complejo deportivo Salvárcar.

En este evento, las mujeres –algunas en compañía de sus parejas– llevarán a cabo una actividad de creación de recuerdos en la que podrán fabricar pequeños objetos que hagan referencia a la existencia de sus hijos o podrán compartir los artículos que guardan de ellos, como Gabriela y su esposo Félix Hernández, quienes aún conservan una cajita plateada con dos chupones y un ultrasonido que usó para darle la noticia de su embarazo.

“Con las actividades nos enseñan a poder contar nuestra historia y al escucharnos dejamos de decir ‘sólo a mí me pasó’, nos damos cuenta de que somos muchas mujeres y aunque cada una tiene su historia el dolor es el mismo. También nos enseñan a soltar, a dejar a nuestros angelitos y aceptar que ellos ya están en un lugar mejor”, dijo Gabriela.