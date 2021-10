Se pronuncian priistas contra reforma eléctrica

Ciudad Juárez— Un grupo de priistas se pronunció por buscar y señalar a los diputados y senadores de ese partido que “se atrevan” a votar por la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No a la contrarreforma eléctrica… el PRI no puede estar en contra del futuro de México ni en contra del medio ambiente”, reza una pancarta que ayer colocó afuera de la sede del PRI, en la avenida Lerdo de la zona Centro de la ciudad, y de las oficinas de la CNOP, en la misma colonia.

Ernesto Muñoz, presidente del grupo Unidad y Participación A.C., adherido al partido tricolor, expresó que no quieren que se modifique la ley, sino que se quede como la dejó el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Que se quede porque está funcionando bien, ha avanzado mucho”, dijo.

“Tenemos que ser muy claros en esto –insistió–, si el Gobierno actual de López Obrador ha encontrado delitos que perseguir, corrupción en el manejo de esas leyes, que las denuncie, pero que no las destruya, no se debe destruir lo que está funcionando”.

“Si está funcionando con defectos, dígalos, para eso lo eligieron, para que corrija lo que se hizo mal, pero no que le dé para atrás a la historia. No que vuelva a querer crear monopolios manejados por empresas que ya hemos visto que no funcionan, que son costosas para la nación y que no benefician al pueblo”.

El priista aseguró que esta contrarreforma traerá perjuicios al pueblo “porque, si la electricidad no la subsidia, va a salir más cara, y si no la van a tener que subsidiar de todas maneras con los impuestos, con dinero de la nación”.

Dijo que están confiados en que diputados y senadores van a votar en contra, “y si no, tendremos que señalarlos y buscar que se les den sanciones. Nosotros como priistas no vamos a permitir que se traicione al pueblo de México”.

También dijo que no merece ser priista el que vote a favor de López Obrador.

El grupo al que preside tiene un padrón de 120 personas. Dijo que se han distinguido por criticar malas acciones de burócratas que han manejado el partido por varios años, “entre ellos Óscar Nieto, Omar Bazán, y algunos de nivel nacional”.

