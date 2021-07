Se inundaron casas en la Manuel Valdez

Ciudad Juárez— Familias que habitan en las calles Manuel Herrera Lazos y Efraín González Luna de la colonia Manuel Valdez denunciaron que el agua de la reciente lluvia se metió a sus casas dañando muebles, además de que no pueden salir de sus domicilios ya que esta queda estancada por más de una semana.

Señalaron que están solicitando la intervención de las autoridades para que se dé una solución a este problema que se presenta cada vez que llueve ya que por si fuera poco la inundación por las alcantarillas brota agua de drenaje.

Luis Corral, uno de los quejosos, señaló que en su caso tiene que pedir permiso en su trabajo para dedicarse durante el día a sacar el agua que entró a su casa y limpiar con cloro ya que el olor se hace insoportable y representa hasta un foco de infección el agua estancada.

“No podemos comprar nada para nuestro patrimonio porque el agua destruye los muebles y echa a perder sillones. No podemos ni dormir cuando llueve porque sabemos que un descuido el agua va a entrar a nuestros hogares”, expresó.

Dijo que esta situación la padecen al menos 10 familias que viven en el citado cruce, ya que el agua baja calles arriba y se acumula en el citado cruce hasta por más de una semana o más dependiendo lo que tarde para evaporarse.

“El agua arrastra basura y hasta auto partes. Ya hemos reportado muchas veces el problema a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pero no ha sido atendida nuestra queja. A mí me dieron un número de reporte, pero no han acudido”, expresó.

Dijo que hay vecinos que cerraron sus cocheras con el fin de evitar que entre el agua a su casa.

“A mi vecina que vive al lado de mi casa compró una sala nueva y se le echo a perder todo porque se le inundó vivienda”, agregó.