México se vuelve opción para cubanos

Ante la larga espera para cruzar y el miedo a ser deportados a su país cuando acudan a la Corte en El Paso, México se está convirtiendo en una opción de vida para algunos migrantes de origen cubano que actualmente permanecen en Ciudad Juárez.

El fin de semana pasado 150 de ellos acudieron a una plática sobre los trámites para solicitar refugio en México ofrecida por HIAS, una organización judía estadounidense sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria y asistencia a los refugiados que abrió sus puertas hace unas semanas en el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM).

Se trata principalmente de migrantes cubanos que están esperando su turno para cruzar a Estados Unidos, como de retornados de la Unión Americana para que esperen aquí su proceso de asilo político.

“A mí me dieron cita para noviembre, voy a ir, pero si me vuelven a dar otra yo ya no regreso, yo ya tengo mi plan aquí, voy a buscar trabajo de trailero, en Juárez hay mucho buen trabajo y yo me voy a Estados Unidos o me quedo en Juárez ya con permiso de trabajo, pero yo a Cuba ya no regreso”, aseguró Israel, un isleño de 32 años de edad quien después de esperar cuatro meses en Juárez logró cruzar la frontera pero fue retornado bajo el programa Permanecer en México.

De acuerdo con los directivos del albergue Solus Christus, en las últimas semanas se han salido al menos 25 cubanos para irse a Nogales a intentar cruzar la frontera, pero otro grupo se fue a vivir a la Ciudad de México, dos a Cancún y dos más se regresaron a Cuba.

“Ya son muchos meses y están desesperados, ya es una situación difícil, aunque en el albergue están cómodos. Comen comida cubana que ellos mismos preparan, ellos están bien, algunos trabajan, pero por el hecho de no saber si van a cruzar o no, o si los van a deportar de Estados Unidos algunos quieren hacer su trámite para pedir refugio en México, algunos ya están haciendo su proceso para hacerse mexicanos, no quieren volver a Cuba”, dijeron los directivos del lugar.

Según datos del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), HIAS ya asumió la representación legal de seis casos de refugio en México, en esta frontera.

“Son retos muy interesantes (para Juárez), desde mi perspectiva de estudios de la migración creo que se parecen un poco a lo que los haitianos están haciendo en Tijuana, es un flujo que llega, los que van a poder entrar a EU, vía solicitud de asilo entrarán; otros no lograrán hacerlo, no les van a dar asilo y tomarán la decisión ya sea de regresarse a sus lugares de origen, de quedarse en Ciudad Juárez o quizá de ir a otro punto del país”, señaló el investigador de El Colegio de Chihuahua (Colech), Rodolfo Rubio Salas.

Según datos de Coespo y el Instituto Nacional de Migración (Inami), hasta el lunes sumaban 20 mil 295 migrantes en la ciudad, 6 mil 214 en espera de cruzar a Estados Unidos para solicitar el asilo político y 14 mil 081 retornados de Estados Unidos; sin embargo, el coordinador general de Coespo, Enrique Valenzuela, estimó que realmente son entre 8 mil y 12 mil los que permanecen en la ciudad.

“¿Cuántos son?, pues es muy difícil contestarlo en este momento, es realmente muy complicado, pero yo creo que elaborando estudios, metodologías, mecanismos para contabilizar el fenómeno vamos a tener datos los próximos años sobre lo que suceda”, señaló Rubio Salas.

Dentro del fenómeno migratorio en Juárez están los migrantes que van a esperar todo el tiempo que sea necesario, “si la próxima cita la tienen dentro de ocho meses, dentro de un año, pues así lo van a hacer, como parece que lo van a cumplir los cubanos, porque la perspectiva de regresar no es ni siquiera una consideración para ellos”, apuntó.

Están también “los que están decidiendo cruzar de manera indocumentada, los que están regresando a sus lugares de origen porque dijeron ‘yo no voy a esperar, mejor me regreso porque lo que me dijeron no corresponde con lo que está sucediendo’, y los que se van a quedar en México, algunos de ellos en Ciudad Juárez”, comentó.

Para el investigador, en esta frontera ocurrirá el mismo fenómeno que ocurrió con los haitianos en Tijuana, donde algunos ya se establecieron de manera formal. (Hérika Martínez Prado)