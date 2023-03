Imparten catequismo en lengua de señas

Ciudad Juárez.- La sordera profunda que padece en el oído derecho Selene Ortiz, de 35 años, la impulsó para organizar un curso de catecismo en Lengua de Señas Mexicanas (LSM). “Todos somos importantes” es el curso para niños y adolescentes de las comunidades católicas del poniente de la ciudad que tienen discapacidad auditiva, motora y trastorno del habla.

“Sabiendo lo difícil que es acceder a la educación formal y espiritual para las personas con discapacidad fue que surgió la idea de impartir cursos de catecismo para niños y adolescentes con discapacidad auditiva y de lenguaje”, dijo Selene Ortiz.

La entrevistada detalló que es licenciada en Psicología y actualmente se encuentra en tercer nivel del curso de Legua de Señas Mexicanas de manera virtual; por ese motivo decidió iniciar con la preinscripción de niños de entre 8 y 13 años para conocer el número de personas que padecen este tipo de enfermedades, pero será hasta el mes de septiembre que inicien los cursos para niños y adolescentes que también presenten trastornos del habla y discapacidad motora.

“Nos gustaría recibir niños en cuyas familias tenga algún miembro con esta condición, ya sea papás, mamás y hermanos. Estamos seguros que muchas personas se benefician al poder recibir esta formación; nuestro objetivo no sólo es enseñarles sobre la fe, sino también hacerlos parte de nuestra comunidad, que sepan que son importantes”, refirió la organizadora del curso.

Selene Ortiz tiene un hijo de 16 años que usa un auxiliar auditivo con el que su audición llega al 50 por ciento, motivo por el cual se le dificulta en ocasiones entender cuando hay mucho ruido. “Es frustrante cuando tenemos que explicarle a las personas varias veces cuando no les entiendo o no los escucho. Yo sí puedo escuchar de un oído y es difícil para mí; las personas que no escuchan nada se enfrentan a la apatía de los que los rodean, creo que hay muchas personas que no van a misa o no llevan a sus hijos porque no escuchan lo que se dice”, manifestó la entrevistada.

“En San Vicente de Paul sabemos lo importante que es sentirse parte de una comunidad; es por ello que te invitamos a integrarte a nuestro curso de catecismo para niños con discapacidad auditiva y del lenguaje ‘Todos somos importantes’, y queremos que la Iglesia sea para todos un lugar donde podamos conocer y aprender, en donde conozcan y reconozca nuestra diferencias”, expuso Ortiz.

Los cursos serán impartidos en la parroquia San Vicente de Paul, ubicada en la calle Tlalpan 4321, en la colonia López Mateos. Los interesados pueden registrarse en https://forms.gle/T5MuDqZeMp4LvXmDA

Para más información puede llamar al teléfono (656) 644-1996 en horario de oficina.