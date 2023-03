Confían en aplicar vacunas antes de que caduquen

Ciudad Juárez.— Las más de 90 mil vacunas cubanas Abdala contra Covid-19 que están siendo desdeñadas por la población chihuahuense caducan en julio próximo, informó Hugo Lechuga Barrera, coordinador estatal de las jornadas de salud de Bienestar.

Consideró que no es necesario inhabilitar las aplicaciones del biológico debido a que esperan aplicarlas antes de que prescriba su efectividad.

La vacuna tiene una caducidad de siete meses, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Nuestra principal labor es aplicarla antes de que se caduque, y al parecer no se tendrá que inhabilitar, vamos a buen ritmo y creemos que no será necesario”, dijo el coordinador.

De las 118 mil 960 dosis Abdala contra Covid-19 que arribaron al estado en diciembre pasado se han usado 28 mil 687 entre primeras y segundas dosis.

Esa cifra representa apenas el 24 por ciento de las fórmulas aplicadas en esos tres meses, según los datos proporcionados por Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas de Bienestar.

Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, explicó que la vacuna no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Ése es el problema, la gente evidentemente no cree en esa vacuna porque no tiene el rigor científico necesario. Creo que la gente ya investiga, y además es una situación de acuerdo político entre México y Cuba, pero realmente no tienen evidencia científica de que funcione como lo muestra las de Pfizer, AstraZeneca e incluso la Sputnik V, que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud”, expuso el secretario del Colegio de Médicos.

Según datos de Bienestar, el biológico cuenta con 98.1 por ciento de efectividad para la prevención de la enfermedad severa, así como 94.1 por ciento en prevención de mortalidad y 92.28 por ciento contra la sintomatología generada por SARS-CoV-2.

Soberanes Maya dijo que para aprobar cualquier sustancia médica se lleva un proceso científico que debe ser aceptado por la OMS, organismo que dicta las reglas a nivel mundial de salud, pero en el caso del biológico caribeño sólo fue respaldado en Cuba y en México.

“De acuerdo a lo que dicen en Cuba, tiene una eficacia de 92.28 por ciento, dice que hicieron pruebas en 48 mil voluntarios de 60 a 80 años, pero eso no está avalado de ninguna manera por la OMS, incluso en Estados Unidos no hay un solo producto que no esté avalado por la FDA, aunque sea un suplemento alimenticio”, afirmó.

“Se lleva cierto tiempo para cumplir con el rigor científico, lo que nos llamaba la atención es la rapidez con la que aprobaron las vacunas, pero se quitaron la duda argumentando que era para casos de emergencias; sin embargo, no es una vacuna aprobada para evitar el Covid-19, por eso también tuvimos resistencia de un grupo de gente que no se quiso vacunar, porque no fueron aprobadas con el rigor científico de que curan o previenen el contagio”, reiteró el médico.

