Con mural buscan crear conciencia sobre la violencia a la mujer

Ciudad Juárez.- Para que jóvenes del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C (CASA), del centro Uno-Tres concienticen sobre la importancia de la violencia hacia las mujeres se plasmó un mural, se presentaron documentales y se grabó un video, como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer.

Alanís Monserrat Meléndez Ornelas, maestra y responsable de los programas del centro, mencionó que es importante que los jóvenes aprendan sobre las dificultades que pasan las mujeres en esta ciudad, para que puedan convivir con equidad e igualdad en la sociedad.

“Empezamos con reflexiones para los chicos, sobre todo para todos los varones quienes están más tiempo aquí en el centro, y son el grupo más numeroso, con ellos, hicimos reflexiones con videos sobre movimientos feministas de México; también vimos documentales que hablan sobre madres que están buscando a hijas desaparecidas o que han sido víctimas de feminicidio, lo que queremos es que concienticen sobre este tema”, dijo la maestra.

Meléndez Ornelas, dijo que el centro tiene 50 jóvenes que participan en el programa “Va de Nuez” y en los talleres que se imparten por las tardes como música, artes plásticas, danza y bisutería, entre otros.

La responsable del programa mencionó que debido a que es una fecha importante para las mujeres quisieron resaltar la lucha feminista y los avances en sus derechos.

“Esta día es una conmemoración de lucha, que se ha tenido a través del mundo en donde se ha buscado la equidad por los derechos para las mujeres, porque antes no teníamos el acceso a la educación, a las diferentes carreras que se ofertan, por eso importante que los jóvenes conozcan el origen de esta conmemoración, y que reconozcan que aún no ha terminado la lucha por la igualdad y la equidad”, dijo Meléndez Ornelas.

“Queremos concientizar a las chicas para que no se queden calladas si sufren algún tipo de violencia, que no es normal, porque lamentablemente es normalizada la violencia en nuestra ciudad, queremos que no se queden calladas, y también al mismo tiempo estamos trabajando con los chicos con temas de machismo que han aprendido desde casa, lo que buscamos es que re aprendan sobre este tema”, expuso la responsable del programa.

Dentro de las actividades también se realizaron carteles par visibilizar la violencia hacia las mujeres. También fue presentado un mural este miércoles a las 4: 00 de la tarde en las instalaciones del centro; además se grabó un videoclip por parte de las mujeres de “Canción sin Miedo.”

El centro Uno-Tres está ubicado en la calle Mariano Escobedo,2009, de la colonia Luis Echeverría.