Ciudad Juárez.— Globos, velas y rosas blancas adornaron el féretro de Edwin Jesús, quien ayer fue velado por su familia y amigos cercanos, los cuales exigieron justicia y que el responsable pague con cárcel el haberle quitado la vida al menor en aquel fatídico accidente del pasado domingo.

Anécdotas que relataban la corta vida de Edwin, así como lágrimas, coraje y gran dolor por su partida invadieron a los asistentes a la velación que se llevó a cabo en el hogar de los abuelos del estudiante de quinto año, quien tenía aspiraciones de ser músico, según relató su madre, Antonina Galindo Hernández.

“Mucha gente me ha apoyado; todavía me faltan 43 mil pesos, fueron 46 mil pesos lo que me cobraron en total y mi hijo todavía no tiene unas flores dignas, no tiene ni una corona ni nada; lamentablemente para mí no es algo bonito porque él era un niño muy bonito, era un niño ejemplar que toda la gente lo quería, muchísima gente ha venido”, expresó Galindo.

La madre del menor explicó que uno de los sueños de la familia era instalar su panadería, y dicho suceso fracturó sus planes, ya que el dinero que tenían se invirtió en los gastos fúnebres del menor de 11 años.

Frente al humilde hogar en el que vivió Edwin Jesús se encuentra un albergue infantil, en donde el menor hizo muchos amigos, y al notar la enfermedad de uno de ellos le pidió a su mamá que apoyaran a su familia.

La madre también compartió que a su hijo le gustaba la música y que diariamente le cantaba, por eso su familia decidió poner las canciones que más le gustaban.

Además, pidió el apoyo de la comunidad para que el caso de su hijo no sea olvidado y que el responsable pague por quitarle la vida.

“Yo le pido a la gente que me ayude porque yo no tengo dinero para pagar un abogado para pelear el derecho de mi hijo, el derecho de justicia y que tenga lo que se merece, mi hijo tenía mucho miedo a morirse, era muy miedoso a todo”, mencionó.

Ayer a las 3:00 de la tarde, familiares y amigos cercanos dieron el último adiós al menor, que fue sepultado en el panteón Tepeyac tras perder la vida el pasado domingo 5 de marzo afuera de su domicilio, ubicado en la calle Cangrejo de la colonia Rancho Anapra.