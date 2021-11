Galopan hacia el bienestar

Por el amor a su profesión y para apoyar a los que más lo necesitan, un grupo de profesionistas unieron fuerzas para ofrecer equinoterapias a las personas que han sufrido alguna enfermedad o simplemente quieren vivir esta experiencia.

Es en la Granja Santa Elena donde a cambio de un cobro simbólico, de 50 pesos, las personas pueden recibir estas terapias, las cuales tienen como herramienta principal un caballo.

Raquel Barrón, subdirectora del centro, señaló que la equinoterapia es una disciplina complementaria, en la que se utiliza un caballo como alternativa de atención de terapia, y se puede aplicar a personas con discapacidad visual, sordera, autismo, o también a personas que presentan alguna situación socioemocional, afectiva, de conducta o algún trastorno.

Agregó que conoció este tratamiento tras vencer el cáncer de mama, cuando su médico le sugirió trabajar la equinoterapia para volver a tener movilidad en su brazo izquierdo, el cual quedó afectado al no tener movimiento luego de que le retiraron los ganglios de su seno y axila.

“Son terapias que se conocen muy poco y dan excelentes resultados, yo fui paciente y me enamoré tanto que busqué la manera de apoyar, me aferré con mi esposo para comprar un caballo y me certifiqué, estoy certificada como terapista de equinoterapia. La primera vez que agarré el caballo, me andaba cayendo, sin embargo me ayudó mucho porque mi brazo tiene una movilidad”, expresó Raquel.

Explicó que la Fundación Internacional Ecuestre (FICAE) de Monterrey fue la que certificó a un grupo de personas juarenses para aprender a realizar las equinoterapias, y así comenzar su labor altruista.

“Estamos en Granja Santa Elena, que pertenece a nuestro director, Apolinar Arredondo, y las terapias las realizamos fuera de la ciudad porque es una de las cosas que nos ha funcionado mucho, el que esté alejada de la urbe y podemos tener mayor contacto con la naturaleza y a los pacientes les funciona mucho mejor”, explicó la subdirectora del centro.

Las personas interesadas en recibir una terapia deberán ingresar a la página de Facebook que se llama Centro de equinoterapia Santa Elena, personalmente Raquel se encarga de darle seguimiento para agendar las citas.

Estas terapias son brindadas por un grupo de profesionistas, conformado por un médico veterinario y un oftalmólogo, así como maestros y estudiantes, cuyo objetivo es apoyar a la comunidad, y que durante los sábados y domingos se encargan de impartir estos tratamientos, se dio a conocer.

Una alternativa para el autismo

Margarita Martínez es una madre de familia que desde hace año y medio lleva a su hijo que padece autismo a recibir equinoterapia, ella señaló que decidió tomar este tratamiento como alternativa, ya que el menor tenía problemas en su escuela al ponerse temeroso por estar lejos de sus padres.

“Mi niño fue diagnosticado con autismo y dislexia, él era un niño muy inseguro y temeroso a todos los ruidos como el viento y cuando lo empecé a traer aquí sí le ayudó mucho la terapia, porque estaba teniendo problemas para llevarlo a la escuela; tenía miedo a estar solo sin un adulto y desde que lo traje cambió mucho, ya se desenvuelve más solo”, expresó Margarita.

Indicó que de inmediato vio una mejoría en el comportamiento de su hijo, es por ello que invita ampliamente a las personas a que tomen las equinoterapias, y más si es para tratar algún padecimiento de los menores.

“Recomiendo mucho estas terapias, y les digo a las mamás que sigan adelante con sus niños y que no se den por vencidas, que luchen por ellos”, sentenció.

Estas terapias se realizan cada fin de semana y tienen una duración de 30 minutos para cada paciente. Barrón dio a conocer que ya tuvieron la visita del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y su esposa.

“He tratado de hacer la difusión del centro de tal manera que conozcan el trabajo que tenemos y que hay bondad en Ciudad Juárez, que hay gente buena que quiere brindar un servicio a la comunidad, de esta manera me acerqué con la señora Rubí y luego con el presidente. Primero fue la visita de Rubí y ella vino, conoció la granja, le pude dar una terapia y después tuvimos la presencia del presidente”, detalló.

Se indicó que el cobro simbólico de 50 pesos es para cubrir los costos que implica la pandemia, como gel antibacterial, cubrebocas, jabón, papel higiénico, ya que cada propietario de los caballos corre con sus gastos. (Sol Gallegos / El Diario)