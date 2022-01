Filas de hasta hora y media para recibir segunda dosis en el Universitario

Ciudad Juárez— Con filas de aproximadamente una hora y media de espera arrancó esta mañana la jornada de vacunación para personas rezagadas de 35 años y más en el Gimnasio Universitario de la UACJ, luego de que recibieron su primera dosis de AstraZeneca en noviembre del año pasado.

La línea de personas inicia por el lado de la calle Ignacio Mejía, donde también se ubica el acceso para personas con discapacidades, y luego da vuelta por la calle Coyoacán y continúa por la avenida de las Américas; sin embargo, quienes han acudido a recibir la segunda aplicación de su biológico señalaron que las filas avanzan con mayor rapidez en comparación de las pasadas jornadas.

“Avanza bien, pero hay muy mala organización. Estamos así sin sana distancia, hay personas sin cubrebocas y nadie dice nada”, dijo Perla Figueroa, de 46 años, quien llegó a formarse a las 9 de la mañana y más de una hora después continuaba a la espera de recibir la segunda dosis contra Covid-19.

También personas en sillas de ruedas o en andadores señalaron que la organización no era la adecuada porque hubo quienes tuvieron que formarse junto con la población en general ante el desconocimiento de que había una entrada especial para ellos, lo que provocó que recorrieran las calles alrededor del Gimnasio entre los vehículos que recorren el área.

“No está tan bien que digamos, pero sí mucho mejor que cuando vacunaron a los docentes. Va avanzando rápido, pero no me dijeron por dónde podía entrar y entonces en formé hasta el último y después me mandaron para enfrente”, dijo Claudia Zuñiga, de 41 años, quien llegó en un andador.