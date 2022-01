Organizan hamburguesada para músico con cáncer

Ciudad Juárez.— Fue hace aproximadamente un año cuando al músico Carlos Vázquez Corral le fue detectado mieloma múltiple, más conocido como cáncer en los huesos, es por eso que su familia pidió el apoyo de la ciudadanía para que acudan a la hamburguesada que se tendrá en su honor, en busca de conseguir los fondos necesarios para tratar esta enfermedad.

Luisa Vázquez, su hija, mencionó que el evento se realizará este sábado 29 de enero en el parque de los Fuentereños, ubicado en la avenida Las Fuentes casi esquina con Pedro Rosales de León, a partir de las 12:00 del mediodía.

Dijo que los primeros síntomas que alertaron a su papá fueron fuertes dolores en la pierna, cadera y columna, por lo que fue a un ortopedista, mismo que le aplicó varios estudios y fue cuando le diagnosticaron este cáncer.

“Ahorita queremos ayuda para salir con los gastos principales, mis papás tienen ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) y si no le dan el medicamento pronto lo tendríamos que costear nosotros, y son hasta 200 mil pesos mensuales; ahorita se ha atendido por particular porque por la pandemia, el ISSSTE no está en sus mejores condiciones para atender”, dijo.

Explicó que su padre es músico de profesión desde los 11 años de edad y se mudó a la ciudad de Chihuahua para cumplir otro de sus sueños: abrir un restaurante, que tuvo que cerrar pues en noviembre del año pasado su salud comenzó a complicarse.

Agregó que su padre, quien tiene 55 años, es una de las máximas influencias en su vida, pues ella también se ha dedicado a la música. Recordó con gran alegría cómo involucró a ella y a sus hermanos para que se educaran rodeados de melodías.

“Él está bien, entre comillas, porque está con mucho dolor en sus huesos, nos explica el doctor que están muy porosos porque están invadidos de cáncer, este mismo cáncer ha provocado una falla renal y le provocó que se hiciera anémico, todos los nutrientes los está perdiendo, está un poquito débil y delgado, pero él está positivo y dice que Dios le dé vida, él va a seguir”, expresó.

La familia pidió el apoyo de la comunidad para que acudan a la hamburguesada, o bien, si desea ayudar, lo puede hacer a través de una transferencia bancaria al número de tarjeta BanCoppel 4169 1608 2390 4678.

