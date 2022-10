En el último día, 247 demandas laborales

En el último día de recepción de nuevas demandas laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los despachos de esta frontera presentaron 247 casos, más de 10 veces el promedio de 21 diarios que se había registrado en el año.

De acuerdo con Fernando González, presidente de la dependencia, el pasado viernes se implementó un operativo de guardia con horario extendido hasta las 23:59 horas y la apertura de una ventana adicional a la que operó durante décadas.

“Las juntas más grandes cerraron en esta última etapa, y el último día para que recibieran demandas fue el viernes. Obviamente eso generó una inquietud entre los abogados que han trabajado este sistema por décadas (…) tiene más de cien años el funcionamiento de las juntas, locales y federales; realmente fue un evento histórico, que cerró el pasado viernes a las 12 de la noche”, dijo González.

“Sí hubo despachos que presentaron 20, 30 demandas de un solo momento, lo que les quedaba, incluso algunos, como anécdota, un abogado me decía ‘tengo 10 demandas por presentar, pero me voy a reservar dos o tres para presentarlas en el nuevo sistema y ver cómo me va’; quieren experimentar en el nuevo sistema”, agregó.

En entrevista, el funcionario informó también que la cifra final de casos activos para esta dependencia en Juárez quedó en 23 mil 859 –más de 90 por ciento por despido injustificado, ha explicado–, mismos que se busca resolver en los próximos cuatro años.

El fin de la recepción de nuevas demandas en la Junta Local es una de las modificaciones de la Reforma Laboral que entró ayer en vigor en Chihuahua y otras entidades, con lo que se completó en el país el inicio de este nuevo sistema de justicia en materia de trabajo.

En los antecedentes, indican datos oficiales, están modificaciones legales de 2017 y 2019, así como el Capítulo y Anexo 23 del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Otro de los cambios es la eliminación de la representación a través de abogados en la etapa prejudicial, que ahora se realiza ante lo que es el nuevo Centro de Conciliación Laboral (que abrió ayer), donde se busca resolver entre 70 y 75 por ciento de los conflictos.

“Sí va a haber un poco de pérdida o detrimento de nuestros clientes, porque la reforma está yéndose hacia la conciliación, muchos trabajadores van a acudir directamente al Centro (…) para sacar la cita conciliatoria y que comparezca el patrón y ver si ahí se pueden arreglar”, dijo Oscar Valenzuela, electo presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Chihuahua.

“A nivel profesional, consideramos que sí va a haber de inicio un ‘bajón’, pero ya tendremos que irnos adecuando, conforme pase el tiempo”, agregó el profesionista, que estimó en alrededor de un año el período de ajuste para este sector. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

