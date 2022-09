Resolverán conflictos laborales en 45 días

En máximo 45 días se resolverán los conflictos entre trabajadores y patrones con el nuevo Centro de Conciliación Laboral que abrirá en esta frontera el próximo 3 de octubre.

El centro es una nueva figura que surge a raíz de la Reforma Laboral de 2017 con la que se transforma la impartición de justicia laboral aplicada desde hace 100 años.

De acuerdo con Fausto Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, la entidad es una de las seis con mayor número de litigios en el país y es por eso que se arranca aquí la tercera etapa de la Reforma Laboral.

Detalló que los estados de Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Sonora y Sinaloa conforman hasta ahora el 60 por ciento de los litigios laborales en el país, razón por la que se contemplaron en esta etapa.

Ciudad Juárez concentra hasta ahora casi la mitad de los juicios laborales con alrededor de 30 mil al año, mientras que la ciudad de Chihuahua otra cantidad similar y unos 2 mil registrados en los municipios de Delicias, Parral y Cuauhtémoc, indicó.

Destacó que lo proyectado para este nuevo centro en Juárez es disminuir al máximo los juicios laborales y resolver mediante la conciliación hasta 80 por ciento de los conflictos.

Dio a conocer que hasta el momento la causa más común de las demandas laborales es el despido injustificado.

¿Cómo funciona el nuevo centro?

A partir del 3 de octubre, el centro será una figura obligatoria antes de irse a juicio. Actualmente, cuando el trabajador tiene un problema con su patrón acude a un abogado y se hace una demanda.

Ahora con el centro, la ley establece que tanto el empleado como el patrón tienen que acudir a éste personalmente para abordar su conflicto con los funcionarios conciliadores, esto mediante un citatorio que le llega al patrón.

De esta manera, ambas partes están frente a un conciliador a quien expondrán sus pretensiones, revisarlas y así llegar a un acuerdo.

Fausto Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral, explicó que la figura del conciliador laboral no existía, se crea con este centro y es una persona muy capacitada en materia de derecho, derechos humanos, perspectiva de género y además conocimientos de técnica de conciliación laboral.

Reiteró que es personal altamente capacitado que tiene como objetivo evitar que los conflictos laborales escalen a un juicio y así dar una justicia pronta a los trabajadores.

Destacó que hasta hoy los juicios duran hasta seis años y sin garantía siquiera de la resolución, pues en muchos casos para cuando se emitió una sentencia la empresa ya no existe.

Ahora con el centro, el proceso de conciliación no debe durar más de 45 días a partir de que se presentó la solicitud y puede terminar en dos escenarios: un convenio o la constancia de no conciliación.

Si se logra el acuerdo ahí se firma el convenio en el que se plasma el pago que se acordó para el trabajador y ahí mismo se hace, o bien, se establece la cantidad y se fijan los plazos para el pago.

Barraza Arvizu aclaró que este convenio que emite el centro es un documento oficial que tendrá categoría de cosa juzgada, como una sentencia.

En caso de no llegar a un acuerdo, el funcionario conciliador va a extender una constancia de no conciliación, con esa el trabajador tiene derecho de acudir a tribunales a abrir un juicio, lo cual va a ser optativo, no obligatorio.

Ya en el juicio, la ley obliga a que esté el juez presente en cada audiencia, que el abogado esté capacitado y el demandante y parte demandada también.

Conciliadores de talla internacional

El Centro de Conciliación Laboral en el estado estará conformado por 21 conciliadores, de los cuales 11 operarán en la región Juárez y otros 10 en la de Chihuahua.

Barraza Arvizu dio a conocer que la oficina de Juárez, ubicada en Eje vial Juan Gabriel número 2160 esquina con calle Aserraderos, de la colonia San Antonio, ya tiene director y es Guillermo Domínguez de la Vega.

Destacó que para reclutar a los 21 conciliadores se abrió una convocatoria estatal a la que se inscribieron mediante una plataforma más de mil personas interesadas.

Los 21 seleccionados fueron entonces capacitados y certificados por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos (FMCS, por sus siglas en inglés).

La capacitación tuvo una duración de 40 horas y se desarrolló por cinco días, en los cuales recibieron la certificación en “Técnicas para la Mediación del Conflicto Laboral”.

Esta es la primera ocasión en que esta agencia pública e independiente, que es la más importante en Estados Unidos para la resolución de disputas y la gestión de conflictos, aplica este tipo de talleres de forma presencial.

Entre los temas abordados, están las técnicas de mediación y negociación, procesos para la solución de conflictos, principios de ética, fortalecimiento del diálogo para la resolución de conflictos, técnicas para la interacción con las partes y los comités negociadores, y la aplicación de la neurociencia en la mediación.

Barraza Arvizu detalló que de los 11 conciliadores en la región Juárez, 10 estarán en esta frontera y uno en Nuevo Casas Grandes, mientras que de los 10 asignados a la de Chihuahua, siete estarán en la capital de estado, uno en Delicias, otro en Cuauhtémoc y uno más en Parral.

“Estamos apostando a una paz laboral, a un cambio de chip, a un cambio de paradigma en el que se vale tener problemas entre patrón y trabajador pero también se vale que el Estado te brinde una forma de resolver de una forma pacifica, rápida y eficiente y que se respeten los derechos humanos de ambas partes, que haya equidad y perspectiva de genero, y eso es lo que se planea en el centro de conciliación” expresó el director del nuevo centro.

Agregó que en general, el centro de conciliación es un cambio que va a beneficiar a todos y por ende se estará abonando a que Chihuahua siga siendo semillero de industrias, que sigan viniendo, porque sabiendo que se respetan los derechos laborales, el estado seguirá siendo un buen lugar para invertir.

El centro

En esta ciudad, se ubica en Eje vial Juan Gabriel 2160 esquina con Aserraderos, colonia San Antonio

Tendrá 21 conciliadores en el estado:

*10 en Juárez

*7 en Chihuahua

*1 en Cuauhtémoc

*1 en Parral

*1 en Nuevo Casas Grandes

*1 en Delicias

Para saber

*Hasta seis años duran actualmente los juicios, y sin garantía de resolución

*Guillermo Domínguez de la Vega es el director del Centro de Conciliación Laboral en Juárez

Los conciliadores

• Fueron seleccionados de entre más de mil interesados

• Capacitados y certificados por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de EU

Son especialistas en:

-Técnicas de mediación y negociación

-Procesos para la solución de conflictos

-Principios de ética

-Fortalecimiento del diálogo para la resolución de conflictos

-Técnicas para la interacción con las partes y los comités negociadores

-Aplicación de la neurociencia en la mediación

Así operará

1. El trabajador tiene la obligación de acudir y presentar en el Centro de Conciliación Laboral su inconformidad contra su patrón

2. Se fija fecha para presentación de ambas partes con el agente conciliador y se les notifica

3. Si se llega a convenio, éste se emite oficialmente por el centro y tendrá categoría de cosa juzgada, como una sentencia

4. Los pagos que tengan que realizarse se hacen ahí mismo ante el conciliador

5. De no llegar a un acuerdo, se emite la constancia de no conciliación y el trabajador tiene derecho de acudir a tribunales a abrir un juicio

6. El juicio es optativo, no obligatorio

7. En el juicio, el juzgador tiene la obligación de estar presente en todo momento