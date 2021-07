De nuevo, mala atención en Poliplaza

A pesar de que el Ayuntamiento modificó el convenio con Poliplaza en mayo del año pasado y aumentó la inversión para la contraprestación del servicio médico a los trabajadores municipales, no ha habido mejoras en la atención, aseguró el secretario del Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), Héctor Cano Villela.

“Todos los empleados del Municipio tenemos muchos problemas por falta de medicamentos, malos tratos del personal de enfermería”, dijo una trabajadora de la administración local.

Expuso que hace cuatro años, cuando nació su primer hijo, se le proporcionó una atención deficiente durante el embarazo y no le detectaron varias complicaciones que el bebé traía.

A la fecha, el servicio del hospital Poliplaza sigue en las mismas condiciones, no mejora, aseguró la empleada municipal, quien solicitó no publicar su nombre por temor a represalias.

“Ya no me quedaron ganas de atenderme ahí, es preferible para mí pagar un servicio médico porque es la salud de mis hijos”, mencionó.

Dijo que de nada sirve quejarse porque nadie les hace caso. “Aunque nos quejemos no nos hacen nada de caso, puse mi reporte en Trabajo Social, no hacen nada”, manifestó. “Como es final de la administración municipal no creo que hagan mucho”.

Lo anterior fue confirmado por el secretario del Trabajo del SUTM, quien aseguró que la calidad del servicio ha bajado mucho.

“Se ha demeritado mucho el servicio, hay muchas quejas de la gente”, afirmó.

Dijo que los trabajadores se quejan de la calidad de los medicamentos o de que no hay, y con la pandemia redujeron las consultas con especialistas.

Agregó que el sindicato se mantiene en pláticas con la Dirección de Salud del Municipio y con los directivos de Poliplaza para corregir las fallas en el servicio, pero “no hemos sentido gran mejoría”.

Anotó que a diario hay quejas de los empleados por citas muy espaciadas y porque no hay medicamento.

“No ha habido mejoras, las quejas siguen, los problemas siguen, el mal trato a los usuarios sigue. Se hacen esfuerzos por las dos partes pero no lo hemos logrado, no sabemos si también el tiempo de la pandemia es lo que está afectando”, aseguró Cano.

Reiteró que aunque el Municipio aumentó la inversión para el servicio, “se ha demeritado mucho”.

“Nomás dijeron que iba a mejorar, nomás lo hicieron por algunos días, por algún reporte que se haga público es cuando se mejora unos días y los demás vuelve a ser lo mismo. El coordinador de Plaza Diamante nunca nos puede dar una respuesta, la verdad ya no sé qué hacer”, dijo la empleada municipal.

Luego de que el 18 de diciembre de 2019 Poliplaza solicitó un 28 por ciento de incremento en la contraprestación de servicio médico a los trabajadores del Municipio, la institución médica y el Gobierno local alcanzaron en mayo de 2020 un acuerdo de 14 por ciento de aumento.

Con ese arreglo el contrato anual con Poliplaza quedó en 21 millones 472 mil 816 pesos, se informó.

Tras realizar varias cotizaciones con otras instituciones médicas se decidió optar por la propuesta en Poliplaza. “Sabemos que existen muchas áreas de mejora en el hospital y aquí es donde entraría la Dirección de Salud para que sea vigilante de los servicios a los derechohabientes”, declaró entonces el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, actualmente administrador de la Ciudad.

Se buscó una postura de la directora de Salud, Daphne Santana, pero no respondió su celular.