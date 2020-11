Combate enfermera la desinformación

Cortesía / La jefa de piso en el Hospital 35 del IMSS Cortesía / Gabriela ha padecido en dos ocasiones Covid-19

Con 21 años dedicada a la profesión que le apasiona desde niña, en medio de la pandemia por Covid-19 la enfermera Gabriela Gómez busca combatir la desinformación que existe sobre el virus a través de redes sociales.

Con las especialidades en Pediatría y Gestión y Educación, la enfermera que labora actualmente en el Hospital Infantil y es jefa de piso en el Hospital General de Zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sobrevivido ya dos veces al nuevo coronavirus, por lo que busca ayudar a los fronterizos en las dudas que tienen sobre el virus.

“Las preguntas más frecuentes que hacen –en Facebook– son acerca de las pruebas rápidas y de las pruebas PCR, porque se dejan guiar por lo primero que sale en Facebook y eso es algo que los desinforma. Y tienen mucho miedo de ir a recibir atención médica porque piensan que los van a internar y los van a matar, y eso es totalmente falso”, explicó.

Hace unas semanas a través de Facebook una usuaria le agradeció públicamente haberle salvado la vida a su bebé, ya que había sido diagnosticado con Covid-19, pero al ver que no cedían los síntomas decidió enviarle un mensaje a la enfermera y ésta le respondió que se trataba de rickettsiosis, una enfermedad causada por la picadura de garrapata, por lo que le pidió que lo llevara inmediatamente a Urgencias del IMSS ya que podía morir.

“Gracias a ella mi hijo está con vida… un ángel que Dios puso en mi camino”, escribió la mamá de Josué, quien al ver que Gabriela contestaba en Facebook algunas dudas de los fronterizos sobre el Covid-19, decidió enviarle un mensaje.

“Nosotros somos de Santa Bárbara, Chihuahua, donde mi mamá era secretaria de una clínica de los mineros y siempre me llevaba a la clínica. Y a mí siempre me llamó la atención, yo decía: cuando crezca quiero ser enfermera, porque siempre estaba yo en la clínica”, recordó quien al salir de la secundaria, a los 14 años de edad, comenzó a estudiar enfermería y a los 17 años comenzó a trabajar en el Femap de esta frontera.

Siendo enfermera, Gabriela tomó el primer diplomado que hubo en Juárez en neonatología, avalado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Yo trato de ayudar a la gente porque yo he recibido mucha ayuda también, la coordinadora de ese curso fue la maestra Maripaz Lira, una maestra muy reconocida en la UACJ, y era enfermera pediatra en el Seguro Social cuando yo entré a trabajar ahí, y pidió que me mandaran a Pediatría”, recordó la enfermera pediatra, egresada de la UACJ.

El amor por los niños siempre ha estado presente en su trabajo; sin embargo, debido a la pandemia tuvo que separarse durante tres meses de sus tres hijos, de 12, 9 y 3 años, a quienes ha tenido que explicarles sobre el virus.

“Ellos sí están aislados y los primeros tres meses yo decidí rentar un departamento, pero estar pagando dos casas fue muy pesado, tuve que regresar a mi casa y fue cuando me enfermé la segunda vez, gracias a Dios no enfermé a mis hijos porque tratamos de ser muy exagerados con los cuidados… es muy difícil –para los trabajadores de la Salud–, quisiéramos abrazar a nuestros hijos”, confesó.

A pesar de que utiliza un uniforme para ir de su casa al hospital y llegando allá se cambia, y cada vez que entra a su casa lleva a cabo un ritual de desinfección con sales cuaternarias, cambio de zapatos y ropa, y llega directo a bañarse, no puede abrazar y besar a sus hijos, lamentó.

Mienten pacientes sobre el virus

Gabriela es uno de los 4 mil 245 trabajadores de la Salud que han sido contagiados de Covid-19 en el estado de Chihuahua, y la primera vez fue contagiada por un paciente que ingresó por otra enfermedad, por lo que hizo un llamado a los fronterizos para que no mientan en su sintomatología.

“Donde estoy actualmente no es área Covid, pero muchos pacientes llegan mintiendo con sus síntomas, por miedo de que los manden al área que es de Covid. Se les hace un cuestionario cuando llegan y muchos niegan los síntomas, entonces los suben a mi piso que es de Medicina Interna, y resulta que aquí empiezan con síntomas… cuando ya tienen varios días con otros pacientes. Y muchos de mis compañeros, y en mi caso, nos hemos contagiado porque al principio a nosotros no nos daban equipo de protección adecuado porque no es un área Covid, pero empezaron a aparecer pacientes que mienten en sus síntomas y nos contagiaron”, comentó.

Su primer contagio fue a través de un paciente. Y en menos de tres meses, el virus regresó a Gabriela, de lo cual se percató tras un dolor intenso en los riñones, por lo que se hizo una tomografía y descubrió que tenía neumonía.

Por eso, la enfermera les explica a los usuarios de redes sociales que una prueba rápida no es confiable para saber si tienes actualmente el virus, ya que puede reflejar un falso negativo o un falso positivo.

“Las pruebas rápidas detectan los anticuerpos, y el paciente ya debe tener más de siete días enfermo. Por eso la recomendación que se hace es que ante el primer síntoma se aísle y reciba atención médica, y si tiene dificultad respiratoria o ya otros síntomas, acudir a un hospital.... y es muy importante tener un oxímetro en casa”, recomendó.

Pide mantener precauciones

Además de contestar dudas sobre Covid-19 que tienen usuarios, incluso tras haber sido revisados por un médico, Gabriela busca informar a través de videos de TikTok que han sido grabados por médicos sobre el virus.

“El aislamiento es muy importante, que estén ellos solos en un cuarto; si tienen aire acondicionado que cierren las rejas, porque si tosen las partículas se van en el aire, y que desinfecten bien su casa todos los días. La persona que los va a atender de preferencia que les lleve su comida en platos desechables y si tienen desinfectante, echar en el bote de la basura. Sí es importante que tengan agüita con cloro o sales cuaternarias de amonio”, dijo sobre las recomendaciones que piden los juarenses.

También les pide que se atiendan a tiempo, y recordó que hay un síndrome que se llama “hipoxia feliz”, lo que significa que pueden estar sin síntomas, pero al medir la oxigenación ésta es muy baja.

“La gente que llega al hospital y está saturando 40, 50 y desgraciadamente llegan y se mueren, y las familias dicen: pero si entró caminando. Además la sangre se coagula, mucha gente no entiende que el Covid causa coágulos que se van a la cabeza, al corazón, a los pulmones o a los riñones; entonces muchos llegan con una parte del cuerpo paralizada”, destacó.

La enfermera explicó que el IMSS tiene protocolos para detectar el Covid-19, por lo que no se les inventa ahí que tengan el virus, como mucha gente reclama.

“Para nosotros es un orgullo portar el uniforme, y es muy pesado trabajar bajo este estrés y aparte ser rechazado por la gente”, tras decir que arriesgan su vida y la de su familia.

“Esto va a pasar con el favor de Dios”, dijo tras exhortar a los jóvenes con vocación para la enfermería a que estudien si realmente les gusta, no por obtener un puesto de trabajo.