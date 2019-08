Camina lento Gobierno ante masacre

Ciudad Juárez— Aunque el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha externado su apoyo a las víctimas mexicanas de la masacre en El Paso, familiares revelaron que no ha habido comunicación alguna con ellos y desconocen aún cómo procederán legalmente.

Mientras funcionarios gubernamentales vierten discursos alusivos a la tragedia vivida en Walmart de Cielo Vista, ayer en Juárez tuvieron lugar dos funerales, otros dos en El Paso y uno más en Chihuahua.

Familiares de las víctimas mortales dijeron que esperarán a que pase el momento más difícil, que es el darles “el último adiós”, para analizar si emprenderán acciones legales por este hecho.

“Mi esposo era un hombre hermoso, bueno, honrado y legal, no era ilegal, Juárez lo adoptó a él desde hace 40 años, siempre trabajó decentemente, no le hizo daño a nadie, ¿por qué le pasó lo del balazo en la cabeza? Eso no es justo”, expresó.

Añadió: “Y las otras personas que murieron sin ninguna razón… estoy haciendo voz para ellas también, porque se va a necesitar que nos unamos todos en contra del racismo”.

Rosa María contó que su esposo siempre lamentó la discriminación que viven los mexicanos en Estados Unidos.

“Nos sentimos tan dolidos porque de tanto llorar ya no hay lágrimas, pero yo siento que si no hablamos nadie nos va a escuchar. Tenemos que tener los mexicanos un poco de orgullo propio, nos han humillado, nos han hecho hasta lo que no, ¿pero ya que nos asesinen en masa?”, dijo.

Ante los medios de comunicación pidió que se realice un boicot para que en Estados Unidos se den cuenta de lo necesarios que son los mexicanos.

“Al señor Trump le pediría que ya no se vuelva a reír cuando alguien diga que nos maten, porque él se rió, junto con todos los demás, y eso no es justo, no somos animales para que nos anden cazando en la calle”, refirió.

Rosa María narró que el sábado su esposo fue a El Paso, pero ella no lo supo. “Era su destino yo creo, él normalmente iba a volar a Alemania en junio, yo lo convencí que todavía no y eso es lo que más siento de dolor”.

Dijo que teme que haya más atentados contra hispanos en Estados Unidos, ante la indiferencia del Gobierno de ese país.

Pidió también al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga la migración a este país, ya que considera que eso fue tomando como pretexto por Donald Trump para afectar a México.

