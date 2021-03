Arrestan a 20 por diversos delitos en lo que va de marzo

Cortesía

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó por medio de un comunicado que en lo que va del mes de marzo del presente año, han sido capturados 20 prófugos de la justicia que eran requeridos por autoridades judiciales para procesarlos por diversos delitos, esto durante distintas intervenciones.

El 01 de marzo, Edgar R. E. de 34 años, fue detenido ya que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación girada el 01 de marzo del 2021.

El 02 de marzo, Javier L. O. de 34 años, fue detenido con una orden de aprehensión por el delito de violación girada el 07 de noviembre del 2016.

El 02 de marzo, Jorge Miguel A. A. de 22 años, fue detenido quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de lesiones girada el 27 de abril del 2020.

El 05 de marzo, Alejandro T. C. de 26 años, fue detenido quien contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud girada el 18 de febrero del 2021.

El 06 de marzo, Juan R. M. de 45 años, fue detenido ya que contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, girada el 20 de febrero del presente año.

El 07 marzo, Cristian Carlos R. C. de 27 años, fue detenido ya que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud girada el día 25 de enero del 2021.

El 08 de marzo, Mario Enrique F. H. 19 años y Faustino P. R. de 39 años, fueron detenidos ya que contaban con órdenes de aprehensión vigente giradas el 11 de febrero del 2011 y 24 de enero del 2020.

El 08 de marzo, Ricardo G. de 28 años, fue detenido quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud girada el 24 de enero del 2020, mismo que era investigado por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer.

El 09 de marzo, José Manuel C. L. de 30 años, Ángel Adrián C. M. de 26 años y Jocelyn Nicol C. D. de 23 años, fueron detenidos ya que contaban con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud girada el día 14 de diciembre del 2020, 29 de enero del 2021 y 18 de septiembre del 2020.

El 10 de marzo, Carlos Antonio G. R. de 22, fue detenido por el delito de violencia familiar y al consultarle sus datos en el Sistema de Plataforma Juárez se tuvo conocimiento que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud girada el 08 de febrero del 2021.

El 11 de marzo, Ricardo H. R. de 43 años, fue detenido ya que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones, girada el día 23 de septiembre del 2019.

El 11 de marzo, Levith S. O. de 29 años y Oscar D. A. de 21 años, fueron detenidos al contar con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

El 12 de marzo, Daniel Eduardo M. S. de 27 años, fue detenido ya que se tuvo conocimiento que contaba con una orden de aprehensión vigente del día 26 de febrero del 2021 por delitos contra la salud.

El 13 de marzo, Bryan Ismael F. O. de 23 años, Víctor Manuel V. H. de 45 años y Pedro Iván H. B. de 30 años, fueron detenidos ya que contaban con orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud giradas el 09, 20 y 22 de febrero del 2021.

Previa lectura de derechos, los ahora detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente quienes se encargarán de darle seguimiento a dichos mandamiento judicial, indicó la corporación.