Apoyos en clave de sol

Cortesía / Algunos de los beneficiados con el apoyo

Ante los problemas económicos que están pasando los músicos de Ciudad Juárez por el cierre de los establecimientos donde trabajan, sus colegas que viven en la vecina ciudad de El Paso, Texas los están apoyando con despensas y el próximo miércoles 23 cierran la campaña con la entrega de alimentos, además de regalos para los niños.

Con el lema de “Presta para la Orquesta”, los músicos paseños, algunos de ellos originarios de Ciudad Juárez, participan en esta tarea de apoyar a los juarenses que actualmente enfrentan una difícil situación económica por la falta de trabajo, pero además se les hace saber que no están solos y que siempre tendrán el apoyo de quienes viven al otro lado de la frontera, dijo Jorge Cameras, uno de los músicos de la vecina ciudad.

Comentó que desde principios de diciembre empezaron a enviarles víveres a los músicos del lado mexicano de la frontera, luego de que él se enteró en plática con algunos de sus colegas, de la situación que enfrentan por el cierre de los establecimientos donde ellos normalmente trabajan, como los salones de baile.

“A principios del mes me habló un compañero músico de Juárez para platicar y me contó cómo estaba la situación por la pandemia del coronavirus, además de que por la cuarentena no había trabajo y no se podían reunir, lo que había causado depresión en muchos de ellos, por lo que decidimos ayudarles de inmediato”, dijo el señor Cameras.

“Yo tengo problemas para cruzar la frontera seguido, ya que estoy en rehabilitación por un accidente, pero he conseguido que otra persona les entregue las despensas a los músicos juarenses, además de que nos hemos puesto de acuerdo con otras personas para reunir alimentos y ayudarles”, indicó.

“Por eso pusimos en marcha el ‘Presta para la Orquesta’, una frase que todos los músicos de El Paso estamos aplicando entre amigos y otros conocidos para que nos ayuden con lo que puedan y apoyar a los de Juárez”, expresó.

Cameras, quien también es músico ya retirado, dijo que junto con la asociación Juárez Rock 60, están organizando el evento que tendrán el próximo miércoles 23, día en que además de entregar despensas a las familias de los músicos, les darán juguetes a sus hijos y nietos.

Indicó que aún no tienen determinado el lugar y la hora en que vendrán a entregar esos apoyos a sus colegas juarenses, pero lo harán ese día, previo a la Nochebuena.

Al mismo tiempo, dijo, se les hará saber que no están solos, que tienen nuestro apoyo, la ayuda de los músicos de El Paso, quienes siempre estaremos al pendiente para apoyarlos cuando se necesite.

