Alegran princesas el día a Andrea Nohemí tras cirugía

Ciudad Juárez— Durante la tarde de este miércoles, la pequeña Andrea Nohemí, que lucha contra el cáncer, recibió la visita de la princesa Elsa que acudió acompañada de la princesa Anna para darle una sorpresa a la niña de 10 años que está en recuperación, luego de la cirugía que se le realizó de urgencia el pasado lunes-

Fue gracias al apoyo de la comunidad, que su familia pudo obtener parte de los fondos para la intervención de la menor que desde los siete años lucha contra esta enfermedad.

“Hubo mucha respuesta de la gente, agradezco mucho a la gente que me ha marcado y me dicen que tienen a mi niña en oración, que me han donado de 10, 20 o 50 pesos, agradezco mucho lo que están haciendo por hija”, expresó Amelia Palacios, la madre de la pequeña.

Añadió que aún falta saldar aproximadamente 90 mil pesos de la cirugía que se le realizó en el Hospital los Ángeles, además dio a conocer que el estado de salud de la niña es estable, aunque todavía no habla ni puede alimentarse por sí sola, por lo que esta visita fue de gran apoyo para la menor.