Piden ayuda a la comunidad para realizar cirugía a Andrea Nohemí

Ciudad Juárez— Familiares de la pequeña Andrea Nohemí López Palacios solicitaron el apoyo de la comunidad, ya que necesitan reunir la cantidad de 200 mil pesos para la cirugía que requiere de urgencia la menor de 10 años que lucha contra el cáncer.

Fue a la edad de siete años de edad que la menor fue diagnosticada con neuroblastoma, enfermedad con la que lucha desde hace tres años.

Amelia Palacios, madre de la menor, mencionó que su hija es atendida en el Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la menor necesita ser trasladada al Hospital Los Ángeles, ya que en dicha unidad médica no cuentan con los aparatos médicos necesarios para la cirugía.

“Por su cáncer está muy delicada y me dicen aquí que no pueden quitarle el tumor porque no tienen las herramientas, el año pasado se operó con el doctor García Zamarrón y él le quitó dos tumores que tenía, por eso yo pido apoyo para poder juntar la cantidad de 200 mil pesos para la cirugía que necesita de urgencia por eso la voy a trasladar a Los Ángeles, porque me dice que necesita la cirugía ya”, dijo Amelia Palacios.

Si usted desea apoyar a Andrea Nohemí puede hacerlo a través de una transferencia bancaria al número de cuenta Banorte 4915 6694 7171 8500 o también puede comunicarse al número de teléfono (656) 341 9049 con Amelia Palacios.