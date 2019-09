Tirador de Odessa no aprobó una verificación para comprar armas

Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó el lunes que el hombre armado en el tiroteo masivo del sábado en Midland y Odessa no había aprobado una verificación de antecedentes para comprar y no fue sometido a una verificación similar para comprar el arma utilizada en el incidente del sábado, publicó The Texas Tribune.

El tuit de Abbott no dijo por qué el hombre de Odessa, de 36 años, no pasó la verificación de antecedentes ni cómo obtuvo el rifle que usó para matar a siete personas y herir a otras 22 —incluido un agente estatal y dos oficiales de la Policía. El hombre armado murió después de un tiroteo con las autoridades frente a un cine en Midland.

Abbott también citó el historial delictivo del tirador.

“Debemos mantener las armas fuera de las manos de los criminales”, dijo.

El Austin American-Statesman informó que el hombre armado fue arrestado por evadir el arresto y por allanamiento delictivo en el condado de McLennan en el 2001, cuando tenía 18 años, y recibió una adjudicación diferida —una forma de libertad condicional— luego de declararse culpable de ambos cargos de delito menor. En Texas, solo las condenas por delitos graves o delitos menores de violencia doméstica impiden a las personas comprar legalmente un arma.

Abbott no pudo ser contactado de inmediato para dar un comentario.

En Texas, los distribuidores autorizados deben realizar verificaciones de antecedentes a través del Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales Instantáneos, o NICS. Sin embargo, hay excepciones a esta norma, por ejemplo, si el comprador ya cuenta con una licencia de Texas para portar una pistola. Las ventas privadas entre individuos tampoco requieren una verificación de antecedentes penales, esto incluye algunas ventas de armas realizadas en exhibiciones de armas de fuego.