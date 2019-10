Se rehúsa Pence a entregar documentos solicitados por la Cámara

Nueva York— El vicepresidente Mike Pence dio a conocer este martes que no acatará la amplia petición de documentos que le hicieron los investigadores de la Cámara de Representantes sobre el juicio político, que están tratando de obtener para entender mejor el papel que pudo haber jugado el presidente para presionar a Ucrania para que llevara a cabo investigaciones de tipo político.

En una respuesta rigurosa a una petición inusual de documentos, Matthew E. Morgan, el asesor del vicepresidente, acusó a los Comités de solicitar material que “claramente no están en los registros del vicepresidente” y explotó contra la investigación catalogándola como “una auto proclamada investigación sobre la destitución” que finalmente es ilegítima.

Investigadores de la Cámara le pidieron que entregara los documentos este 15 de octubre.

El tono de la carta de dos páginas que fue enviada la semana pasada por el asesor Pat. A. Cipollone, dejó en claro que la Casa Blanca no colaborará con la indagatoria sobre el juicio político que está efectuando la Cámara, y en lugar de eso pretenden luchar contra la investigación.

“Nunca antes en la historia ningún presidente de la Cámara intentó lanzar una “investigación de destitución” en contra de un presidente sin que la mayoría de los representantes de la Cámara votaran para autorizar un proceso aceptable constitucionalmente”, escribió Morgan en una carta que envió a tres líderes demócratas, el representante Elijah E. Cummings de Maryland y presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, el representante Adam B. Schiff de California, presidente del Comité de Inteligencia y el representante Eliott L. Engel de Nueva York, presidente del Comité de Asuntos Exteriores.

“Por favor, sepan que si los Comités desean regresar al orden regular de peticiones de supervisión legislativas legítimas y hacen las peticiones apropiadas para obtener información que únicamente está bajo la custodia de la Oficina del Vicepresidente, estamos preparados para colaborar con ustedes de una manera consistente bajo unas protecciones constitucionales bipartidistas bien establecidas y un respeto por la separación de poderes”, escribió Morgan.