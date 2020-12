Pronostica Biden éxito donde fallaron sus predecesores

The New York Times

The New York Times

Washington— Cuando asuma el poder el próximo mes, el presidente electo Joseph R. Biden confrontará un Congreso profundamente dividido en el que muchos republicanos han argumentado que su elección fue fraudulenta.

Aunque Biden expresó optimismo este miércoles de que su marca de hace décadas de acuerdos centristas puedan empoderarlo para dejar a un lado ese partidismo de los últimos cuatro años ya avanzar su agenda.

“Mi ventaja es que cada republicano de alto rango sabe que nunca jamás los he engañado”, dijo Biden durante una conversación telefónica con varios columnistas, incluyendo a David Leonhardt de The New York Times. “Nunca los voy a avergonzar en público”.

Biden insistió este miércoles que sus destrezas e historial le dan la oportunidad de romper ese ciclo. Dijo que el país estaba en un momento diferente. Como ejemplo, Biden argumentó que los estadounidenses han llegado a un mayor consenso sobre el cambio climático, y que personas de todos los grupos políticos dicen que reconocen la necesidad de tomar una acción más agresiva.

“Voy a hacer esto sobre el tema ambiental y no lo van a creer”, les dijo a los columnistas. “Eso no hubiera podido hacerlo hace seis años”.