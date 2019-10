El exfiscal ucraniano detrás del furor por el juicio político

Kiev, Ucrania.-Tan pronto como llegó la invitación de Rudolph W. Giuliani, el abogado personal del presidente Trump, le quedó totalmente claro que los aliados de Trump quedaron a un lado.

“Entiendo muy bien lo que les interesa”, dijo Yuriy Lutsenko, el recién despedido procurador general de Ucrania, en una larga entrevista en Londres. “Tengo 23 años en la política y ya lo sabía. Soy un animal político”.

Cuando Lutsenko habló con Giuliani en Nueva York en el mes de enero, se confirmaron sus expectativas: el abogado del presidente quería que investigara al ex vicepresidente Joseph R. Biden y a su hijo Hunter.

Fue el inicio de lo que ambas partes esperaban que sería una relación mutuamente benéfica --- pero ahora es el centro de una investigación sobre destitución contra Trump.

Giuliani consideró a Ucrania como una fuente potencialmente rica de información benéfica para Trump y dañina para sus contrincantes, incluyendo a Biden, aunque no existe ninguna evidencia de que el ex vicepresidente haya hecho algo malo.