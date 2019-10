Revela Snowden que buscó pruebas sobre existencia de aliens en la CIA

Estados Unidos— Como exempleado de la CIA y contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Snowden tuvo acceso a algunos de los secretos más estrechamente guardados del país, publicó CNN.

Y al igual como lo haría cualquier mente curiosa que tiene acceso a la versión de Google de la CIA, buscó respuestas a algunas de las preguntas que la sociedad desea saber.

Resulta que el gobierno de Estados Unidos no está enterado de ninguna vida inteligente ni extraterrestre.

“Todo lo que puedo decir es que los aliens nunca han tenido contacto con la Tierra, o por lo menos no han contactado a la inteligencia estadounidense”, escribió Snowden en su reciente biografía titulada “Récord Permanente”.

Lo que sí ocurrió fue el alunizaje. “En caso de que se estén preguntando: Sí, el hombre realmente realizó un alunizaje. El cambio climático es real y no son ciertos los “rastros químicos” en el cielo que supuestamente han esparcido aviones con fines desconocidos para el público.

“Todos quieren creer en las teorías de la conspiración porque eso le da sentido a la vida”, dijo Snowden en el podcast de Joe Rogan. “Eso nos ayuda a creer que alguien tiene el control”.