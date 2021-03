Ordena juez a Borruel y familia no acercarse a periodista

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- El exalcalde de Chihuahua Carlos Borruel Baquera, así como su hijo hija Mónica, su esposa Leticia Macías y su cuñado David Ortega, fueron presentados ante un juez federal.

La acusación en su contra fue amenazar con desaparecer y posteriormente sacarle un arma de fuego al periodista y director de un portal informativo, Osbaldo Salvador Ang.

El juez dictó como medida cautelar a los acusados el no acercarse y no tener ningún tipo de comunicación con el afectado, en lo que se determina si son o no vinculados a proceso.

La próxima audiencia será el viernes a las 16 horas, en donde se determinará si incurrieron o no en un delito.

El abogado de Osbaldo Salvador, Alejandro Rojas, explicó que esta medida cautelar seguirá vigente incluso si son vinculados a proceso penal, pero, que en caso de no cumplir con la misma, podrían hscerse acreedores a otra sanción.