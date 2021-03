Ligan crimen de candidato con ataque a policía

El Diario de Nuevo Casas Grandes / Movilización tras el atentado la noche del jueves. En recuadro, González Lara

El candidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado la noche del jueves en aquel municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el crimen se considera ligado a la delincuencia organizada y, de manera inicial, al atentado del 28 de enero contra el hoy exjefe policiaco de la misma localidad, Julio César Ramírez Valdez.

“Lo que nosotros estamos sosteniendo como una hipótesis dentro de la investigación, es que este caso tendría que estar relacionado con la anterior agresión que hace unas semanas tuvo el director de Seguridad Pública de ese mismo municipio; es decir, nosotros vemos esos dos hechos como vinculados y, en consecuencia, estamos aplicando una investigación de contexto”, dijo el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel.

De acuerdo con la FGE, el ataque contra el político de 42 años se perpetró a las 22:15 horas, a un costado de la sede local del partido tricolor y a pocos metros de la alcaldía, con disparos de armas calibre .223 y 7.62 por 39 mm, cobrando también la vida del agente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Rafael Martínez Meléndez, de 30 años.

Emilio García, titular de la SSPE, dijo a El Diario que a la violencia en ese municipio antecedió, el 23 de noviembre pasado, la detención ahí de Roberto G. M., alias “El Mudo”, presunto miembro de la organización criminal “La Línea” y vinculado a proceso ese mismo mes como probable responsable de la masacre de los integrantes de la familia LeBaron, registrada en 2019 en Bavispe, Sonora.

“Eso está motivando reajustes en las estructuras de la delincuencia organizada y se deben investigar en ese contexto por la Fiscalía General de la República. Delincuencia organizada es fuero federal”, dijo García.

El mando policiaco señaló también que el elemento asesinado junto a González estaba registrado como “activo” en el municipio de Zaragoza –cercano a Nuevo Casas Grandes– y que tenía el día franco, por lo que se inició una carpeta en la oficina de Asuntos Internos para investigar el motivo por el que acompañaba al candidato priista.

González, que era también dirigente del Comité Municipal del PRI, fue “trasladado” el 22 de julio de 2020 por autoridades federales que, esa fecha, detuvieron en ese municipio a dos supuestos integrantes de “La Línea”, también presuntamente relacionados con la masacre de la familia LeBaron.

“Estuve defendiendo a un cliente, a lo cual me dedico. Voy a hacer que se aclaren los hechos, como incluir cartas de prueba como mis antecedentes penales. En ningún momento fui detenido, me trasladaron, pero no en calidad de detenido, lo que hicieron fue descartar alguna vinculación con esas personas”, dijo entonces González a El Diario.

Mandos bajo ataque

Archivos periodísticos indican que González y Ramírez coincidieron en la corporación municipal de aquel municipio del noroeste de Chihuahua desde al menos 2014, cuando el primero fue director y, el segundo, subcomandante operativo.

González fue cesado de la Dirección de Seguridad Pública en junio de 2016, luego de que el entonces alcalde Rodolfo Soltero tuviera que pedir disculpas públicamente por una detención de panistas y de un grupo de reporteros que cubrían la jornada electoral del domingo 5.

Cuatro meses después, sin embargo, para el mismo cargo fue nombrado Ramírez Valdez, que comandó la corporación local hasta el ataque del pasado jueves 28 de enero.

La carpeta de investigación por ese atentado al jefe policiaco –en el que murieron tres policías municipales y una mujer civil, y del que se recogieron 253 casquillos percutidos de diversos calibres– continúa sin judicializar en la FGE.

“(Investigación de contexto) significa ver todo el entorno para poder establecer si hay o no hay una relación entre ambos hechos, y desde luego ver cuál es la implicación que indudablemente tiene que apuntar a la delincuencia organizada; es decir, como responsables”, dijo ayer Peniche, en declaraciones realizadas en Chihuahua sobre el asesinato de González.

“¿Por qué? Por el tipo de arma, por la forma en la que operaron tanto en un hecho como en el otro; entonces, eso nos da claridad en cuanto a la posibilidad de que una organización criminal de delincuencia organizada hubiera estado involucrada en estos hechos”, agregó el fiscal.

Sobre Ramírez, por separado, datos de la FGE indican también que, en 2010, fue encontrado privado de la libertad en un domicilio en la ciudad de Chihuahua, en donde la Policía Federal encontró armas y a ocho personas.

Estas últimas, agregan por separado reportes periodísticos y el Gobierno federal, fueron ese mismo año presentadas como integrantes del Cártel de Sinaloa y presuntas responsables del crimen de Mario González, hermano de la entonces procuradora estatal, Patricia González.

