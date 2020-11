Delicias.- Productores lecheros van por la tercera semana sin pago por parte de Liconsa.

“No abusen, tenemos necesidades básicas, mi familia y mis vacas tienen hambre gracias al Gobierno Federal”, declaró Santos Anchondo, productor de leche.

Problemas como el atraso en el pago por parte de Liconsa, falta de agua, incremento en el precio de insumos, han provocado que pequeños ganaderos tengan que vender sus vacas lecheras al mejor postor, incluso al rastro municipal.

Uno de los conflictos más fuertes es que Liconsa ha modificado las formas de pago desde el año pasado, primero al exigir que los interesados se dieran de alta en Hacienda y cumplieran con requisitos que finalmente los separaban de los Centros de Acopio, esto con el lema principal del Gobierno Federal “el pago directo al ciudadano, sin intermediarios”.

El pasado 20 de noviembre los productores esperaban el pago de dos semanas atrasadas, pero esto no se cumplió.

Anchondo explicó que “Jesús Cañas, delegado de Liconsa en el estado, empeñó su palabra de que iba a pagar este viernes por la leche entregada por los ganaderos de Chihuahua, pero se burló de nosotros que confiamos en su palabra”.

“Se burla de las necesidades y carencias, ¿para que prometer lo que no van a cumplir? Cuestionó el entrevistado, quien retó a los funcionarios del Gobierno Federal a demostrar que no hay argumentos para criticarlos y exhibirlos.

“Nos quieren acabar, aniquilar, desaparecer; prometieron no mentir, no robar, no traicionar y lo están haciendo”, aseguró molesto el representante de los lecheros en Meoqui y la región.