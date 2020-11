'Se triplicarán delitos de alto impacto por aprobación de mariguana'

El Diario de Chihuahua / José Carlos Hernández Aguilar

Chihuahua— El especialista en investigación criminal y delincuencia organizada José Carlos Hernández Aguilar advirtió en entrevista que con la reciente aprobación del uso de la mariguana en el país; la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, secuestro, robos, narcomenudeo, entre otros se triplicarán.

Calificó como deleznable y reprobable la actuación de los senadores quienes aprovecharon la coyuntura política de la pandemia para usufructo político, pues hay evidencia científica de los daños que produce el consumo de la mariguana donde sería todo un curso explicarlo, dijo preocupado.

Pero el uso de esta droga para efectos recreativos o lúdicos agregó-, trae consecuencias muy terribles no solo en el contexto orgánico, sino en el contexto sicológico y social.

En éste último punto, el consumo de la mariguana se va a relacionar inmediatamente con otras drogas, toda vez que la mariguana es una droga blanda, es decir, el cuerpo al asimilar una droga blanda, las personas empiezan a tener necesidad de las llamadas drogas duras, como la cocaína, el cristal, las anfetaminas, heroína, morfina; lo que trae como consecuencia entonces que se incrementen los niveles delincuenciales, principalmente en los adolescentes y jóvenes que son el grupo etario a quienes les va impactar más el consumo de la mariguana, explicó.

El maestro José Carlos Hernández afirmó que esto tendrá como consecuencia que se tripliquen las conductas delictivas al carecer los potenciales adictos de dinero o sustento para adquirir la mariguana.

“Es una falacia el decir que las personas tienen derecho a ciertas plantas por hogar a cierto gramaje por persona, ¡nombre!, esto es abrir la puerta completamente para el uso de otros estupefacientes, enseguida será la cocaína y posteriormente el cristal, señaló.

Sobre el impacto social que tendrá la medida tomada por las cámaras de senadores y diputados en el Congreso de la Unión, explicó; “La Cámara de Senadores siempre se ha asimilado por historia como la cámara Alta, a mí me parece muy deleznable y deprimente la actuación de los legisladores de los distintos partidos políticos que aprobaron esto, por que aprovecharon la coyuntura política que vive el país para aprobar el uso de la mariguana en un amplio contexto.

México tuvo que haber entrado primero en un periodo estimado de al menos de cinco años de capacitación, de reeducación en el contexto de adicciones, para que pudieran aceptar o no en su caso el uso de la mariguana, mencionó.

Hay gente, legisladores entre ellos, que equiparán como el alcohol y el tabaco, que son cosas completa y diametralmente opuestas. La droga como la mariguana enerva el sistema nervioso central que hace que las personas tengan apertura para conductas delictivas.

Esto me parece muy deprimente, sobre todo me da mucha tristeza que con tanta sapiencia y trayectoria política que se supone tienen, los senadores hayan aprobado de una manera franca e irrespetuosa para el grueso de la población que no acepta el uso de la mariguana.

Según indicó el experto, el 80 por ciento de la población mexicana no aprueba el uso de la mariguana, por lo que la aprobación de esta medida se circunscribe a un grupo muy limitado del 20 por ciento, “por tanto están dejando de lado el criterio ciudadano para aprobar un tema que esta eminentemente politizado para jalar adeptos de un sector de la población que puede ser gente anárquica, que está en contra de todo sistema de paz y orden social.”

-Usted habla que se incrementaran delitos de alto impacto, cómo cuáles?-, se le preguntó al maestro; “Mire, hay estudios que hemos realizado y aparte hay estudios científicos, la triplicación de delitos exponencial va tener mucho impacto sobre todo como el narcotráfico, homicidios, secuestros porque no se trata de robarle a un ciudadano común, sino esto va tener un problema mayor desmesurado de delincuencia organizada, porque el crimen ya está dejando de lado la mariguana y el grueso serán las otras drogas duras, como la cocaína y el cristal.

Por ejemplo, el 80 por ciento de los drogadictos en el país lo son también al cristal y de ese universo, el 40 por ciento corresponde a mujeres, es una cifra muy alta.

He dado cursos y en los centros de rehabilitación el 30 por ciento son mujeres adictas al cristal.

La mariguana va ser menos redituable, por lo que los grupos criminales se fortalecerán en otras drogas que son altamente destructivas para la población, concluyó.