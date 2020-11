Por hostigamiento, abandonan la ciudad denunciantes de regidora

Chihuahua.- Los denunciantes de la regidora Catalina Bustillos, acusada por violencia política ante el IEE, así como discriminación ante la Fiscalía General del Estado, debieron abandonar la ciudad, incluso el país, debido a que son víctimas de hostigamiento que va desde continuos ataques mediáticos con declaraciones que, consideraron, continúan el discurso de odio en su contra, así como acoso de personas desconocidas al exterior de sus domicilios.

María de las Mercedes Fernández, Eliud Valdés y Miguel Orozco, del Movimiento Igualitario AC, quienes presentaron las citadas denuncias así como quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Conapred ofrecieron este día una rueda de prensa en la que dieron los pormenores de las acciones legales que se llevan a cabo y destacaron que han siguen siendo víctimas de las declaraciones de la Regidora que continúa abanderando un discurso de odio en su contra.

"No estamos físicamente en Chihuahua, nosotros tenemos medidas cautelares de la Secretaría de Gobernación, se nos asignaron elementos, rondines de los elementos de la Policía del Municipio de Chihuahua. A raíz de estos rondines hemos recibido también, en lo particular en mi domicilio, visitas bastante extrañas, de personajes extraños, sustrajeron mis vehículos de mi domicilio de manera un poco formal; aparecieron después en un corralón. Sobre todo, queremos decir que hemos salido de Chihuahua porque en Facebook, en Twitter sigue la regidora manifestando una gran burla contra nosotros diciendo que hemos atropellado sus derechos cuando en realidad es ella quien los ha atropellado. Nos han visitado en nuestras casas... Afortunadamente tomamos la decisión de salir, pero nuestros vecinos, en mi caso particular, nos han mandado fotografías de vehículos que se estacionan hasta nueve horas afuera de nuestras casas", detalló Fernández.

La regidora, quien señaló en declaraciones a través de redes sociales, que la homosexualidad deriva de "algún trauma sufrido en la infancia" y que recomendó ir a un psicólogo para corregir la orientación sexual, ya acumula cinco recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como cuatro por parte de la Conapred por estas declaraciones que han sido consideradas de odio y emitidas desde un cargo público, lo que llevó al Ayuntamiento a ofrecer una disculpa pública en base a las recomendaciones.

Asimismo el Tribunal Estatal Electoral emitió una sentencia de inhabilitación a cualquier cargo popular por violencia política, que la regidora impugnó.

Sin embargo los denunciantes señalaron que aún la Fiscalía General no ha podido proceder de manera penal en su contra, a pesar de que la denuncia se interpuso desde el día 27 de mayo de este año.

"Nosotros apelamos a la Fiscalía para que ya le dé respuesta a este expediente, haga lo que tiene que hacer, porque la justicia nos debe de asistir y esperamos que la FGE a través de la Fiscalía de Derechos Humanos integre una carpeta tan impecable que no la pueda desechar nadie. A la regidora que haga caso de las recomendaciones de la CEDH y que haga caso de la sentencia que le emitió el Tribunal Electoral de Guadalajara y que ratifica ya el Tribunal del Estado de Chihuahua", puntualizó Fernández.