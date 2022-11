Deben negociar el PRI y Alito: Madero

La alianza 'Va x México” no pude confiar en el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sin embargo, el Revolucionario Institucional es un partido clave para hacer oposición al oficialismo político.

“No hay confianza con Alito, pero sobre la base de la desconfianza puedes hacer acuerdos con amarres y candados”, externó el senador Gustavo Madero, quien dijo que las alertas se prenden cuando el mismo Presidente de la República se proyecta como el coordinador de campaña política de Morena.

Aceptó que se debe de tener mucho cuidado, porque ‘el que traiciona una vez, traiciona dos veces’, sin embargo, representa una parte fundamental para la unión de sectores contra lo que llamó las imposiciones que toma AMLO de manera unilateral, aunadas a las amenazas antidemocráticas.

“La marcha convocada por el presidente, para defender al presidente, y que el presidente la reciba y se suba al balcón para darles un informe, es una marcha a la egolatría”, señaló, resaltando que ahora el Presidente teme a la oposición luego de la marcha del pasado 13 de noviembre.

Mencionó también que Movimiento Ciudadano no tiene la parte principal de la Alianza, en caso de que se integre, porque tiene actores políticos con popularidad, pero a fin de cuentas le falta estructura y capacidad. Expuso el caso Nuevo León, donde Samuel García ganó sólo, pero no cuenta con mayoría en el congreso local y por lo tanto no tiene gobernabilidad porque los diputados le restaron facultades al Poder Ejecutivo.