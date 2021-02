Alzan la voz: no al pago de impuestos

El Diario de Chihuahua

Delicias— Durante el evento que se dio a conocer la conformación como asociación civil del grupo Las Adelitas se pronunciaron a favor de promover la suspensión de pago de impuestos en los diferentes sectores productivos en apoyo a los agricultores del Distrito 005, que han sido afectados con medidas arbitrarias por parte del Gobierno Federal.

Durante el mismo evento se dio a conocer que dentro de la plataforma de trabajo, donde también se incluirán a los grupos vulnerables para que puedan tener acceso a más apoyos, aunque su prioridad será siempre la defensa del agua.

La asociación civil quedó conformada de la siguiente manera: como presidenta, Irasema Calderón Medrano; Alexa Jiménez Torres, secretaria; Socorro Aida Durán Flores, tesorera, quienes fueron acompañadas por el grupo de mujeres afiliadas fundadoras de Adelitas A.C.

Al hacer uso de la palabra una de las integrantes del grupo, Elisa Cardona del municipio de Julimes, dijo: “La historia ya se escribió y nuestra realidad la tenemos ahora, y la realidad no es nada agradable, los agricultores no tenemos alcancía y sin embargo tenemos que estarles pagando al Gobierno, ¿con qué vamos a pagar?, el Gobierno no es productor, el Gobierno administra solamente”.

Añadió que se deben hacer acciones rápidas, que ya no hay tiempo, insistió que no se le debe de seguir dando dinero a un gobierno que los está matando, los agricultores no están satisfechos con lo que ha hecho el Gobierno, y sugiere ya no pagarles nada.