Viudo de Selena asegura que lo quieren eliminar de la producción ‘Selena: The Serie’

Tomada de Internet

San Antonio— Chris Pérez, viudo de Selena, acusó a la familia Quintanilla de querer borrar su rastro en la serie que prepara con Netflix.

El músico Chris Pérez, quien se casó con Selena Quintanila en 1992, publicó un revelador mensaje presuntamente dirigido a la familia de la fallecida cantante, ya que asegura que quieren hacerlo “inexistente” en la memoria del público en los proyectos que se preparan para recordar a la estrella de la música latina.

Como es sabido, el romance entre Selena y Chris dio inicio cuando él era guitarrista de la banda Selena y Los Dinos, pero su relación no era vista con buenos ojos por parte de la familia de “la reina del Tex-Mex”, razón por la cual la pareja de novios decidieron escaparse juntos y luego casarse.

Al paso del tiempo, los familiares de Selena, en especial Abraham Quintanilla, su padre, aceptaron su relación de matrimonio, el cual fue interrumpido tres años después por el asesinato de la diva que conmocionó al mundo entero.

Suzzete Quintanilla, la hermana de la cantante y quien tocaba la batería en sus shows iniciales, es quien figura como productora ejecutiva de Selena: The Series, proyecto ficcionado que prepara Netflix y que contará la perspectiva de la familia en torno a la intérprete de emblemáticas canciones también de cumbia como Bidi bidi bom bom y El chico del apartamento 512.

Esta serie, anunciada desde el pasado mes de abril, narrará la vida de Selena desde su infancia, su ascenso a la fama y su trágico deceso, pero Chris Pérez desconoce cómo será retratada su persona e incluso no sabe si es que figurará en el proyecto.

Cuando se anunció la mencionada serie, el viudo de Selena señaló que Jesse Possey, el actor seleccionado para interpretarlo, no había entrado en contacto con él y también declaró que no había visto ni el guion de la historia, por lo que no tenía ni idea de lo que se estaba tramando.