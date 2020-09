Pega a 'La Roca' y a su familia Covid-19

Ciudad de México— Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca", reveló que él y su familia resultaron positivos al virus Covid-19.

En un mensaje compartido en Instagram, el actor contó que su esposa, Lauren, y sus hijas también se contagiaron.

"Esta ha sido una de las cosas más retadoras y difíciles que hemos tenido que enfrentar como familia, y para mí también, y vaya que he tenido varios deberes en el pasado, me han noqueado y me han dado una buena paliza.

"Dar positivo a Covid-19 es mucho más complicado que recuperarse de alguna desagradable herida o que se te rompa un hueso, que me ha pasado más de unas pocas veces", dijo la estrella.

Johnson, quien este año fue nombrado por la revista Forbes como el actor mejor pagado, dijo que durante las últimas tres semanas han lidiado con los síntomas.

Afortunadamente, dijo, sus hijas fueron las menos afectadas.

"Desearía que sólo hubiese sido yo el que diera positivo, pero fue toda mi familia, así que para mí fue como un golpe en el estómago. Pero estoy feliz de compartirles que estamos bien.

"Estamos en la recta final, del otro lado, ya no somos contagiosos y, gracias a Dios, estamos saludables. Hemos salido de la Covid-19 más fuertes y con más salud", agregó.

Explicó que todos en su casa han sido muy disciplinados con las medidas de higiene y sanidad para evitar los contagios, sin embargo, lo obtuvieron por tener contacto con una familia de amigos que, sin saberlo, también estaba contagiada.

"Pero si antes era disciplinado, ahora habrá otras reglas que implementaré en esta casa.

"Y ahora se los digo, si tienen familiares y amigos a los que reciben en sus casas, a los que conocen y confían en ellos, que han estado en confinamiento como ustedes, aún así nunca sabes, entonces apliquen medidas más agresivas y antes de recibirlos pidan que se hagan la prueba".

"La Roca" pidió a sus seguidores no bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus y recomendó mantener en buen estado el sistema inmune.

"Si tienes un sistema inmunológico en buen estado tienes el chance de no contagiarte de Covid-19, pero si lo contraes, como mi familia y yo, tienes la oportunidad de salir avante", expresó.

Y sobre todo sugirió a todos el uso del cubrebocas.

"Creo que dentro de un año nuestro mundo será diferente, que dentro de dos años será algo radicalmente distinto. Tengo esperanza, creo en el optimismo y en nuestros doctores, epidemiólogos y científicos que están trabajando duro para conseguir las vacunas", compartió Johnson.