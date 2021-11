Se lanza Abbott por reelección

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, presentó el martes una candidatura a la reelección en Texas con una campaña enfocada en la seguridad fronteriza y el apoyo policial.

La situación ha alarmado a los defensores de los derechos humanos en El Paso, quienes aseguran que las políticas del mandatario son “antiinmigrantes”.

“Quiero que sepan que me postulo para la reelección para proteger y asegurar nuestra frontera. Me postulo para la reelección para apoyar a nuestros oficiales de policía en el gran estado de Texas. Y me postulo para asegurarme de que Texas siga siendo una máquina de creación de empleos”, dijo el gobernador Abbott, al anunciar su decisión.

En una entrevista con el KTSM, Abbott aseguró que el gobierno ha enviado a la Guardia Nacional y se ha colocado alambre de púas para contener a las personas que intenten cruzar la frontera de forma ilegal.

“Tal vez recuerden la crisis haitiana que sucedió en Del Río, tenemos caravanas adicionales mientras hablamos y como resultado de eso hemos movilizado a 10 mil oficiales de la Guardia Nacional y del DPS para que estén en la frontera”, comentó el canal.

“Están colocando estos grandes contenedores masivos que se ven en camiones de 18 ruedas o estos portacontenedores para formar un bloqueo. Están colocando alambre de púas para evitar que la gente cruce la orilla. Deben pasar por los puertos de entrada como lo exige la ley federal”, dijo en la entrevista a KTSM.

Como resultado, los activistas han dicho que el gobierno esta violando los derechos humanos de los migrantes al implementar estas acciones y al impedirles exigir asilo en Estados Unidos.

Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos de El Paso (BNHR) dijo que la prioridad de los tres mandatarios debería comenzar por una reforma migratoria.

“El abuso que presenciamos contra los solicitantes de asilo haitianos en Del Río es aborrecible”, dijo.

“Muchas comunidades han sido desplazadas forzadamente huyendo de la pobreza y buscando una mejor vida. En el tránsito entre fronteras los migrantes están sufriendo un ataque y una crisis a los derechos humanos y eso tiene que ver con los gobiernos”, añadió el director.

García dijo que hay un “gran vacío en la política nacional e internacional” de proteger los derechos y es en lo principal que debe enfocar los esfuerzos.

“Texas es el epicentro de la política antiinmigrante, racista, xenofóbica. El gobernador de Texas y su política tienen una narrativa muy dañina y peligrosa”, expresó.

Agregó que Abbott “dice que hay delincuentes y mara salvatrucha, pero lo que yo veo son familias”, comentó el director de la organización.