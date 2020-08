Reanudan protestas contra EPPD

El Diario de El Paso

La serie de manifestaciones pacíficas “Martes de Justicia”, que reclaman la muerte de civiles paseños a manos de agentes policiacos, reinició este martes frente a las instalaciones del Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

La coalición Justicia para El Paso, integrada por organizaciones comunitarias de este frontera, montó altares en la vía pública y realizó un acto de protesta frente a las instalaciones policiacas.

El acto se realizo en memoria de los paseños Michael Isaiah Vallejo, Erik Emmanuel Salas-Sánchez y Daniel Antonio Ramírez quienes perdieron la vida en distintos hechos en esta ciudad, así como en memoria de George Floyd, quien falleció a manos de agentes policiacos en Minneapolis.

Vallejo falleció en el año 2004 en un encuentro con agentes policiacos, donde familiares del joven estudiante de high school perdió la vida ante un supuesto caso de exceso de violencia que no fructificó en los tribunales.

“Aún no he puesto una lápida en su tumba porque no puedo dejarlo descansar hasta que haya justicia para mi hijo, Michael", dijo Irene Vallejo, madre del occiso, quien estuvo presente en el acto de protesta.

En el altar de Michael Isaiah se presentaron fotografías del joven paseño que cursaba su año senior de High School, así como una copia del libro de poemas de su autoría “The Silent Journey”, que Vallejó vio publicado de forma previa a su muerte.

“Así como la familia Vallejo se ha presentado para unirse a nosotros en la denuncia de este patrón inaceptable y poco ético de la EPPD, tolerado durante años por el Jefe Greg Allen y por el cual la Ciudad debería darle un voto de censura, invitamos a otras familias de El Paso para ser parte de esta campaña para poner fin a la brutalidad y el abuso policial en nuestra comunidad”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos, que coordina los esfuerzos de la coalición Justicia para El Paso.

“Como organización de derechos humanos, continuaremos alzando nuestras voces y haciendo un llamado a los funcionarios de la Ciudad para que se tomen medidas inmediatas y se realicen cambios en la EPPD, hasta que sepamos que se hace justicia a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos por la fuerza policial excesiva”, agregó García.

Los llamados Martes de Justicia piden rendición de cuentas y cambios inmediatos en EPPD, entre ellos la destitución de Greg Allen, jefe de la corporación, ante señalamientos de abuso policial, junto a la exigencia de redirigir parte del presupuesto millonario de EPPD hacia causas sociales.

El próximo martes se llevará a cabo una nueva manifestación pacífica con los mismos objetivos, bajo la consigna “Justicia Para El Paso”, hasta que las autoridades locales cumplan con las demandas de la coalición comunitaria que coordina la BNHR.

rcarrillo@diariousa.com