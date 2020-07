Protestan con mensaje en el cielo contra feminicidios

David Cruz, El Diario David Cruz, El Diario David Cruz, El Diario

Ciudad Juárez.- Desde el cielo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, esta mañana activistas estadounidenses se manifestaron contra los feminicidios, en marco del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

La protesta en la que participaron más de 80 activistas de diferentes zonas del vecino país consistió en plasmar mensajes en el cielo con la ayuda de cinco avionentas como parte del proyecto “Xmap In Plane Sight”.

“MGRNT BLM NIUNX+ #XMAP fue escrito sobre nuestros hermosos cielos sobre nuestras dos ciudades hermanas El Paso / Ciudad Juárez”, escribió en sus redes sociales la activista Margarita Cabrera.

Mientras que en otras zonas del país gobernado por Donald Trump se escribieron frases como "Care Not Cages", "Unseen Madres ”y“ Nosotras Te Vemos (We See You), en esta frontera se decidió dar un mensaje contra los feminicidios, sin embargo el viento y las nubes impidieron que la protesta permitiera apreciarse bien.