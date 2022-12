Presenta 'Enfermero Maravilla' espectáculo sobre la pandemia

El Paso.- Después del éxito logrado en el Philanthropy Theater, un recinto del Teatro Plaza, el conferencista y comediante ’Enfermero Maravilla’ ofrecerá este jueves 1 de diciembre su espectáculo renovado sobre la temática del Covid, pandemia y derivados con su particular estilo en el centro de eventos Starlight, ubicado en Boeing y AIrport, en punto de las 8 de la noche.

En esta ocasión estará acompañado de José Ochoa, escritor y empresario local que se ha proyectado con su libro " Get in the Ring" y que fue de sus primeros entrevistados locales que contó su experiencia de covid y su emprendedurismo.

Hernando Alexis Alvarado, quien protagoniza al Enfermero Maravilla dijo que el espectáculo al que ha llamado "SIMIO" y en el que presenta sus personajes sobre las autoridades de salud será una presentación con dedicatoria a todos sus miles de seguidores en Facebook y otras redes sociales.

Los boletos de su último show del año pueden adquirirse en su página oficial de Facebook o bien en taquilla.