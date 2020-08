Pide Trump negar a EU entrada a ‘contagiados’

The New York Times

El presidente Trump está considerando nuevas regulaciones de inmigración que permitirían a los funcionarios fronterizos bloquear temporalmente a los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales para que no reingresen a los Estados Unidos, cuando regresan del extranjero, si las autoridades creen que pueden estar infectados con el coronavirus.

En los últimos meses, Trump ha impuesto reglas generales que prohíben la entrada de extranjeros a Estados Unidos, citando el riesgo de que el virus se propague desde puntos calientes en el extranjero. Pero esas reglas han eximido a dos categorías de personas que intentan regresar: ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos que ya han establecido su residencia legal permanente (con la denominada ‘green card’).

Ahora, un proyecto de reglamento ampliaría el poder del Gobierno para evitar la entrada de ciudadanos y residentes legales en circunstancias individuales y limitadas. Se ha pedido a las agencias federales que envíen sus comentarios sobre la propuesta a la Casa Blanca antes del martes, aunque no está claro cuándo podría ser aprobada o anunciada la medida.

Si Trump aprueba el cambio, sería una escalada de los intentos de su gobierno de sellar la frontera contra lo que él considera amenazas, utilizando la existencia de la pandemia de coronavirus como justificación para tomar acciones que se habrían considerado como draconianas en otros contextos.

Según la propuesta, que se basa en las reglas legales actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Gobierno podría impedir que un ciudadano o residente legal cruce la frontera hacia EU, si un funcionario “cree razonablemente que el individuo puede haber estado expuesto a o está infectado con la enfermedad transmisible”.

El borrador, parte del cual fue obtenido por The Times, dice explícitamente que cualquier orden que bloquee a los ciudadanos y residentes legales permanentes debe “incluir protecciones apropiadas para garantizar que no se infrinjan los derechos constitucionales”. Y dice que los ciudadanos y residentes legales no pueden ser bloqueados como una categoría completa de personas.

Los documentos parecen no especificar cuánto tiempo se requeriría que un ciudadano o residente legal permanezca fuera de Estados Unidos.

El borrador del memorando dice que la prohibición del reingreso de ciudadanos estadounidenses o residentes legales del extranjero se aplicaría “sólo en las circunstancias más raras y cuando sea necesario en interés de la salud pública, y tendrá una duración limitada”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios. Un portavoz del CDC dijo el lunes por la tarde que buscaría reunir más información sobre la propuesta.

No está claro si existen reglas que permitan prohibir a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales regresar a los Estados Unidos por un período de tiempo debido a preocupaciones sobre una enfermedad contagiosa. Los funcionarios de Inmigración tienen una amplia autoridad para denegar la entrada a personas por motivos de seguridad nacional.

La regla parece aplicarse a todos los puntos de entrada a los Estados Unidos, incluidos los aeropuertos y a lo largo de las fronteras Norte y Sur. En particular, el borrador podría afectar la frontera con México, donde muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales cruzan con frecuencia.

La regla señala la prevalencia del coronavirus en México como evidencia de la necesidad de la regla modificada, citando la muerte el 26 de julio del secretario de Salud en el estado fronterizo mexicano de Chihuahua, quien según la orden murió de Covid-19 luego de dos semanas de hospitalización.

El borrador del reglamento señala el énfasis que Covid-19 ha puesto en el Sistema de Salud mexicano y dice que ha llevado a personas de México a Estados Unidos a buscar atención.