Otorgan a UTEP 1.25 mdd para formar científicos e ingenieros

El Paso.- La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) recibió una subvención de $1.25 millones del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) para crear una cartera de científicos e ingenieros de grupos subrepresentados con títulos avanzados en modelado y simulación (M&S).

El proyecto está liderado por un equipo interdisciplinario de investigadores del grupo de Laboratorios de Simulación y Modelado Avanzado de la UTEP.

“Hay una escasez crítica de talento emergente en la disciplina de M&S, especialmente entre los grupos a los que se dirige nuestro proyecto”, dijo el doctor Vinod Kumar, Ph.D., profesor asociado de ingeniería aeroespacial y mecánica en la Facultad de Ingeniería de UTEP. “Debido a las realidades socioculturales de nuestra región, las capacidades de nuestras instituciones individuales y nuestra proximidad física a una instalación de investigación avanzada como los Laboratorios Nacionales Sandia, los miembros del consorcio confían en que estamos excepcionalmente bien posicionados para asumir este desafío.”

M&S es un método poderoso utilizado en el diseño y evaluación de sistemas y procesos complejos y sirve como una estrategia de investigación y desarrollo de vanguardia para muchas aplicaciones, a menudo para abordar algunos de los desafíos de ingeniería más complejos. Se basa en la construcción de abstracciones de sistemas (modelos) y la posterior experimentación y evaluación rigurosas (simulación) utilizando herramientas informáticas y de visualización avanzadas.

M&S se usa ampliamente en el diseño y evaluación de sistemas y procesos como el enfriamiento en un reactor nuclear, materiales para ambientes extremos o el modelado de la capa de hielo de Groenlandia.

El trabajo que se llevará a cabo en UTEP es parte de un proyecto más grande llamado Rio Grande Consortium for Advanced Research on Exascale Simulation (Grande CARES), que cuenta con el respaldo de una subvención de $5 millones de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) del DOE a través de su Programa de asociación de instituciones al servicio de las minorías. Grande CARES está compuesto por profesores de cuatro instituciones al servicio de los hispanos, incluidas UTEP, la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), la Universidad de Nuevo México (UNM) y el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México; Prairie View A&M University, una universidad históricamente negra; y Sandia National Laboratories, un centro de investigación destacado del DOE con capacidades de M&S de renombre mundial.

El consorcio centrará sus esfuerzos en reclutar y capacitar a científicos e ingenieros de grupos subrepresentados, principalmente estudiantes hispanos y estudiantes con discapacidades.

El equipo de investigación tiene la intención de abordar las necesidades apremiantes de desarrollo de la fuerza laboral de M&S a través de una educación inmersiva, el desarrollo de un plan de estudios estratégico, pasantías específicas y proyectos de investigación colaborativos enfocados con científicos de Sandia. La parte del desarrollo del plan de estudios también implicará la creación de contenido de curso para estudiantes de ciencias no informáticas en las instituciones miembros. El objetivo de este esfuerzo es exponer a un mayor número de estudiantes los conceptos que se requieren para una carrera en el campo de M&S.

“Es fundamental que los laboratorios nacionales, como Sandia, se asocien con UTEP y las otras instituciones del consorcio, ya que estas instituciones le brindarán a Sandia una fuente de reclutamiento de talento diverso y a largo plazo”, dijo la doctora Irina Tezaur, Ph.D., una científica computacional en Sandia y representante del laboratorio en el consorcio. “Además, al trabajar con estudiantes del consorcio Grande CARES, Sandia estará a la vanguardia de la implementación de las nuevas metodologías desarrolladas bajo el consorcio en áreas de aplicación de misión crítica de interés para Sandia, el Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear”.

El proyecto también incluye un componente de investigación. Esos esfuerzos se dividen en cinco ejes: simulaciones multifísicas, computación ágil, ingeniería basada en datos, reactividad a alta temperatura y ciencia de fluido térmico. El objetivo es desarrollar herramientas computacionales para desafíos de ingeniería complejos utilizando capacidades computacionales de alto rendimiento.

Junto a Kumar en UTEP están los co-investigadores principales Vivek Tandon, Ph.D., profesor de ingeniería civil y ciencias computacionales; Arturo Bronson, Ph.D., profesor de ingeniería aeroespacial y mecánica; Natasha S. Sharma, Ph.D., profesora asistente de ciencias matemáticas y ciencias computacionales; y Deepak K. Tosh, Ph.D., profesor asistente de informática.

Para obtener más información sobre el trabajo de Grande CARES, visite https://sites.google.com/view/grande-cares/

newsroom@diariousa.com