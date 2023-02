¿Llevarás flores a El Paso el 14 de febrero? Esto es lo que tienes que saber

Debido a la celebración de San Valentín el próximo 14 de febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en El Paso (CBP, por sus siglas en inglés), recordó a los fronterizos que no permiten la importación de todas las flores.

Entre las flores prohibidas se encuentran los crisantemos y la choisya ternata (un relleno floral), debido al riesgo de plagas.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado de prensa, CBP informó que sus especialistas en agricultura trabajan en los puertos de entrada del área de El Paso revisando los envíos de flores cortadas para asegurarse de que las importaciones personales y comerciales de flores del Día de San Valentín estén libres de insectos, plagas y enfermedades que podrían dañar las industrias agrícolas y florales de los Estados Unidos.

"Esta es siempre una de las semanas más ajetreadas del año para los especialistas en agricultura del CBP. Típicamente notamos un incremento en el número de importaciones florales que llegan a los puertos de entrada del área, incluyendo aquellas que son transportadas por individuos", dijo Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo de CBP en El Paso.

Tradicionalmente, el Día de San Valentín, el Día de la Madre y el fin de semana festivo de Pascua son los momentos de mayor actividad del año para los especialistas en agricultura del CBP.

Por ello, este año "los vigilantes especialistas en agricultura de CBP están trabajando duro para asegurarse de que cualquier arreglo floral importado esté libre de insectos, plagas o enfermedades. El público puede ayudar declarando todos los productos agrícolas que están importando”, pidió.

CBP recomendó consultar la página de internet Bringing Agricultural Products Into the United States | U.S. Customs and Border Protection antes de importar arreglos florales, para saber qué flores están permitidas y cuáles están prohibidas o restringidas.

“El CBP sugiere a quienes planeen importar flores y plantas de México que avisen a su florista que los arreglos están destinados a ser entregados en Estados Unidos. Algunas flores y materiales vegetales que se encuentran comúnmente en arreglos florales en los puertos de entrada de la frontera suroeste están prohibidos. Entre ellos se encuentran los crisantemos y la choisya ternata”, informó.

Se dijo que aunque se encuentra un número relativamente pequeño de plagas dañinas entre los millones de tallos inspeccionados por la CBP, una sola plaga peligrosa podría causar millones de dólares en daños a los cultivos.

Los viajeros también deben declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero a los funcionarios del CBP para evitar sanciones civiles o penales y reducir el riesgo de introducir plagas y enfermedades en Estados Unidos. CBP ahora ofrece la aplicación móvil CBP One, que permite a los viajeros solicitar una variedad de servicios de CBP, incluyendo la inspección de productos agrícolas. La aplicación CBP One puede descargarse gratuitamente en Apple App Store o Google Play.